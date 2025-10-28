La hija de Brigitte Macron explica ante el juez cómo el ciberacoso afecta a su madre: "No puede ignorar estos horrores"

El contexto La justicia francesa está juzgando a 10 personas acusadas de ciberacoso a la mujer del presidente francés, Brigitte Macron. Difundían informaciones falsas como que era un hombre.

Tiphaine Auzière, hija de Brigitte Macron, ha testificado en el juicio en París contra 10 personas acusadas de ciberacoso a su madre, la primera dama de Francia. Los acusados podrían enfrentar hasta dos años de cárcel por difundir falsos rumores tránsfobos que afirman que Brigitte es un hombre, además de criticar la diferencia de edad con Emmanuel Macron, sugiriendo una comparación con la pedofilia. Auzière ha explicado cómo estas difamaciones afectan la vida diaria y salud de su madre, quien debe ser extremadamente cuidadosa con su imagen. Uno de los acusados, Aurélien Poirson-Atlan, reconoció ante el juez la necesidad de tratar a Brigitte como la mujer que es.

Los acusados se enfrentan hasta a dos años de cárcel por publicar mensajes en los que insinúan que la primera dama es un hombre. Informaciones falsas y, además, tránsfobas, porque presentan la idea de la transexualidad como algo negativo y de lo que burlarse

También criticaban la diferencia de edad entre la pareja llegando, incluso, a comparar su relación con Emmanuel Macron, 24 años menor que ella, con la "pedofilia".

Ahora, Tiphaine Auzière ha comparecido ante el juez para explicar cómo esto ha terminado afectando a su madre. "No pasa una semana sin que alguien le hable de esto. No puede ignorar estos horrores en su vida. Como hija, mujer y madre, no le deseo a nadie lo que está pasando", ha confesado.

En concreto, la hija de Brigitte ha acudido al juicio para testificar lo que se podría dar por obvio, que es su hija.

Este calvario para la primera dama francesa afecta a su salud y a todo lo que hace en su día a día. "Se ve obligada a tener el máximo cuidado con la ropa que lleva, las posturas, los gestos, porque su imagen puede ser manipulada al servicio de la mentira", ha seguido explicando.

Una mentira, la de que Brigitte es un hombre, que daña por la desinformación y no por el hecho de que hubiera podido ser cierto.

El caso es difamar. Aclamado por las personas que estaban allí presentes ha entrado al juicio Aurélien Poirson-Atlan, uno de los 10 acusados, que ha reconocido ante el juez lo que no le dijo a sus 200.000 seguidores, que a la mujer del presidente francés hay que tratarla como lo que es, una mujer.

Por su parte, el abogado de este acusado, Juan Branco, sorprende al hablar de lo que le ha recomendado a Brigitte Macron. "Debería juntarse a las risas y compartirlas. Esto le hubiera permitido unirse al pueblo que dirige su marido", ha señalado.

