La hija de una de las dos profesoras asesinadas ayer en Uvadel, en Texas (EEUU), en un nuevo tiroteo masivo en el país ha compartido una carta en redes sociales para despedirse de su madre, Eva Mireles, maestra que se arrojó delante de sus alumnos para intentar salvarles la vida.

Adalynn ha compartido en Twitter la carta que le dirige a su madre, una dolorosa misiva que "nunca pensé que escribiría". "Mamá, eres una verdadera heroína. No paro de decirme que esto no es real. Solo quiero escuchar tu voz", relata la joven, que homenajea a su madre fallecida y todos los recuerdos compartidos con ella.

Eva Mireles es una de las 21 víctimas mortales del tiroteo perpetrado por Salvador Ramos, de 18 años, en la escuela primaria Robb, en Uvadel (Texas, EEUU).

"Quiero salir de trabajar y esperar tu llamada a las 4:30 todos los días, porque eso es lo primero que hacías nada más salir. Quiero verte sentada en el sillón que decías que era solo para ti junto a nuestros perros. Quiero mandarte tik toks y repetirlos una y otra vez hasta que papá se cansaba de nosotros", asevera la joven, que reconoce que su corazón "estará siempre roto".

"Gracias por amarme de la mejor de las maneras y por criarme para ser tan fuerte. Todo el que te conoce sabe lo extrovertida y divertida que eras y yo echaré de menos siempre tu risa. Gracias, mamá, por ser un ejemplo para mí", concluye.

Traducción completa de la carta

"Mamá, no tengo palabras para describir como me siento, cómo me sentiré mañana y durante el resto de mi vida. Nunca pensé que escribiria esta clase de texto para ti. Mamá, eres una verdadera heroína. No paro de decirme que esto no es real. Solo quiero escuchar tu voz. Quiero escucharte hablándole a los perros con esa voz tonta que chillas y que nos despierta a todos por la mañana. Quiero oírte decir "¡Nanis, levántate de una vez!" porque no dejo de retrasar la alarma. Quiero abrazarte una última vez y quiero sentir los callos en tus manos porque no eras solo una profesora durante el día, sino también una dura cross-fitter por la tarde. Quiero salir de trabajar y esperar tu llamada a las 4:30 todos los días, porque eso es lo primero que hacías nada más salir. Quiero verte sentada en el sillón que decías que era solo para ti junto a nuestros perros. Quiero mandarte tik toks y repetirlos una y otra vez hasta que papá se cansaba de nosotros. Quiero molestarte y despertarte de la siesta para que revises mi pollo y te asegures de que estaba bien hecho. Quiero cantar contigo en el karaoke y escucharte gritar "shine bright like a diamond" todo lo alto que puedas. Quiero pelearme contigo por las cosas más estúpidas y reírnos después. Quiero todo eso de vuelta. Quiero que vuelvas conmigo, mamá. Te echo de menos más de lo que las palabras pueden explicar. Mi madre bonita, gracias por los recuerdos divertidos. Gracias por los mejores momentos de mi vida. Gracias por ser mi mejor amiga. Gracias por ser la mejor madre que cualquiera podría pedir. Ahora te conoce mucha gente y estoy feliz de que la gente conozca tu nombre y tu bello rostro y que sepan cómo es una verdadera heroína. No sé cómo será la vida sin ti, pero cuidaré de papá. Cuidaré de nuestros perros y diré siempre tu nombre para que siempre te recuerden, Eva Mireles, profesora de cuarto curso en la escuela primaria Robb, quien de manera totalmente desinteresada se puso delante de sus alumnos para salvar sus vidas. Mi corazón estará siempre roto. Me arrebataron a mi mejor amiga, a mi hermana. Gracias por amarme de la mejor de las maneras y por criarme para ser tan fuerte. Todo el que te conoce sabe lo extrovertida y divertida que eras y yo echaré de menos siempre tu risa. Gracias, mamá, por ser un ejemplo para mí. Siempre estaré orgullosa de ser tu hija. Mi dulce mamá, te veré de nuevo".