Mariana es una ucraniana que vive en España, aunque sus hijos se quedaron en su país de origen. Se manifiesta frente a la Embajada rusa en Madrid con la mascarilla empapada de lágrimas. Sus hijos le han dicho lo que no quería oír: "Como madre no quiero perder a mis hijos. Me han dicho que se van a luchar, que no van a dejar su patria".

En la misma manifestación, Galina porta una pancarta que ha traído de su casa. Vive en España y el dinero que gana se lo manda a su hijo, militar. Sabe que le va a tocar combatir y está muy preocupada. "Es el único hijo que tengo", dice, llorando.

Son decenas de afectados por lo que ocurre en su país de origen. Andrei habla con su madre a través de una videollamada. Ella le explica que han bombardeado el aeropuerto militar junto a su pueblo: "Dice que por la mañana se han escuchado los aviones". Mientras, Dana grita mientras sacude su pancarta antiPutin. Y Tania es la más alterada: su marido es militar y, desde hoy, entra en guerra. Por eso cuando ve entrar a un trabajador en la Embajada, se lanza contra él.

Por su parte, decenas de familias ucranianas esperan en el aeropuerto de El Prat a que lleguen las aeronaves con sus familiares. Buscan en sus teléfonos y esperan las respuestas a sus dudas: sobre sus vuelos, sobre su familia... Pero el espacio aéreo sigue cerrado.