¿Quiénes son Charlie y Abi? ¿Quién está extorsionando a diputados del Parlamento británico? Es lo que todo el mundo se pregunta ahora mismo en Reino Unido, después de que 12 hombres de Westminster hayan sido objeto de mensajes de WhatsApp no deseados que, en varios casos, incluían fotografías de desnudos no solicitadas.

Unos mensajes enviados por alguien que se hace llamar Charlie o Abi, y que parecían conocer´y tener información personal sobre ellos. Estos mensajes, generalmente, seguían un patrón: el remitente afirmaba que ya conocía a su objetivo y que la pareja había coqueteado en un evento político específico o en un bar de Westminster.

Este escándalo de 'sexting' se ha desencadenado por William Wragg, de 36 años, un diputado conservador que ha admitido haber filtrado números de teléfono de otros parlamentarios a una persona que conoció en la aplicación de citas gay, Grindr.

Según Wragg, el usuario que le estaba extorsionando tenía información comprometida sobre él: "No me dejaba en paz. Me preguntaba por compañeros, le di algunos números, no todos. Le dije que parara, pero me ha manipulado y ahora he hecho daño a otras personas", cuenta el diputado conservador a 'The Times'.

Wragg ya ha renunciado a sus dos cargos en la Cámara de los Comunes y en las últimas horas también ha dejado el partido tory. Pero ahora hay que resolver lo más importante: ¿Quién está detrás?

Algunos políticos conservadores señalan a que podría ser un Estado extranjero, como Rusia o China, aunque fuentes gubernamentales aseguran que no hay evidencias y que este caso parece tener el sello distintivo de un intento de "phishing", en el que se envían mensajes personalizados para comprometer a las víctimas y obtener información personal.