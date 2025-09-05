Dimite la viceprimera ministra de Reino Unido, Angela Rayner, por un escándalo tributario

Los detalles Rayner admite que pagó de menos en sus impuestos al comprar una vivienda, pero sostiene que fue un error. Su salida es un duro golpe para el Ejecutivo laborista de Keir Starmer.

La viceprimera ministra británica, Angela Rayner, ha dimitido tras no pagar suficientes impuestos al adquirir una vivienda en Hove, al sur de Inglaterra. Este es el octavo y más significativo golpe al gabinete de Keir Starmer, quien había defendido a Rayner ante las acusaciones. En una carta pública, Rayner admite haber pagado de menos por error y asume la responsabilidad, explicando que la presión mediática afecta a su familia. Rayner, vista como posible sucesora de Starmer, era una figura clave y su dimisión supone un duro golpe para el Partido Laborista.

La viceprimera ministra británica, Angela Rayner, ha dimitido este viernes por no haber pagado los suficientes impuestos al adquirir una vivienda en la localidad costera de Hove, al sur de Inglaterra. Su salida, la octava y de mayor nivel que ha sufrido el gabinete de Keir Starmer, supone un duro golpe para el Ejecutivo y los laboristas, especialmente porque el primer ministro la respaldó cuando surgieron las primeras acusaciones contra ella.

En una carta dirigida al 'premier', que la propia Rayner ha hecho pública en sus redes sociales, su hasta ahora 'número dos' sostiene que pagó de menos por error. "Lamento profundamente mi decisión de no buscar más asesoría tributaria especializada (…) Asumo toda la responsabilidad por este error", reza la misiva, en la que añade que su intención "nunca fue otra que pagar la cantidad correcta".

Añade además que la presión mediática está haciendo daño a su familia. "Mi prioridad siempre ha sido y es proteger a mis hijos y el agotamiento al que les estoy sometiendo permaneciendo en el cargo se ha vuelto insoportable", afirma. Así, comunica su decisión de dimitir como viceprimera ministra y secretaria de Vivienda, así como su renuncia a su cargo como 'número dos' en el Partido Laborista.

Rayner, a quien muchos veían como una potencial sucesora de Starmer, se vio obligada esta misma semana a someterse a una investigación del asesor independiente sobre estándares ministeriales, Laurie Magnus, tras admitir que pagó una cantidad incorrecta -según ella, sin saberlo- al comprarse una vivienda en la costa.

En una entrevista, recogida por la agencia Reuters, una emocionada Rayner explicó que había creado un fideicomiso para uno de sus hijos, que tiene discapacidad, y vendió a ese fideicomiso su parte de una casa familiar para comprar ese apartamento, creyendo que así no tendría que pagar el gravamen mayor que se impone en Reino Unido a la adquisición de una segunda vivienda. Según su relato, tras recibir más asesoramiento legal se dio cuenta de que había cometido un error y tomó medidas para pagar la diferencia.

Desde que llegó al Gobierno, recuerda la misma agencia, Starmer ha perdido a ocho miembros de su gabinete y subsecretarios, lo que le convierte en el líder con más dimisiones ministeriales -más allá de las remodelaciones del Ejecutivo- en el inicio de su mandato desde finales de los años 70. Perder a Rayner, madre adolescente de clase trabajadora que logró llegar a lo más alto de la política, es un golpe particularmente doloroso porque era una figura de consenso dentro del partido y un referente para la izquierda.