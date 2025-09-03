Ahora

Acuerdo bilateral

Sánchez y Starmer se reúnen en Downing Street tras el acuerdo sobre Gibraltar

¿Por qué es importante? Se trata del primer encuentro entre los máximos representantes políticos de España y Reino Unido en siete años, una cumbre bilateral que, según Sánchez, refuerza la "cooperación en economía, igualdad, transición verde y con un orden internacional basado en reglas".

Pedro Sánchez y Keir Starmer se dan la mano en el número 10 de Downing StreetPedro Sánchez y Keir Starmer se dan la mano en el número 10 de Downing StreetAgencia AP

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, puso en valor este miércoles ante el primer ministro británico, Keir Starmer, el acuerdo sobre el estatus de Gibraltar al que han llegado España, el Reino Unido y la Unión Europea, así como el impulso dado para ello por el actual inquilino del 10 de Downing Street.

Sánchez destacó la relevancia de ese acuerdo en una declaración junto a Starmer antes de la reunión que ambos mantienen en Londres para abordar diversos asuntos de la relación bilateral y otras cuestiones como la guerra en Ucrania y la situación en Gaza. Tras el encuentro, ambos presidirán la firma de un acuerdo para sellar una relación estratégica bilateral en diversos ámbitos y cuya importancia resaltó también Sánchez en su intervención.

Respecto al acuerdo sobre Gibraltar, que Pedro Sánchez calificó de "afortunado", hizo hincapié en el liderazgo de Starmer para que pudiera cerrarse con éxito. El texto definitivo de ese acuerdo está siendo ultimado por Bruselas, y España y el Reino Unido esperan que esté listo en octubre para ser ratificado en diciembre.

Si se cumplieran esos plazos, los dos países barajan demoler en enero la verja de Gibraltar, el paso fronterizo físico entre el municipio español de la Línea de la Concepción y el Peñón cuya desaparición eliminará barreras y controles tanto para personas como para mercancías.

El presidente del Gobierno español elogió asimismo que Starmer haya sido capaz de reiniciar su relación con la Unión Europea, algo que recalcó que es muy importante para España. Sánchez recordó que hace siete años que un presidente del Gobierno español no se reunía con su homólogo británico en el 10 de Downing Street y consideró que eso es "mucho tiempo" dadas las relaciones existentes entre ambos países.

Aseguró que, en la actualidad, España y Reino Unido cuentan con gobiernos alineados en muchos asuntos y en muchas políticas.

Al hilo de ello fue cuando hizo mención del acuerdo bilateral que se va a firmar este miércoles y que pretende reforzar la cooperación en diversos ámbitos. Sánchez citó en concreto la igualdad de género, el desarrollo sostenible y la transición verde y energética. A todo ello sumó la visión común que comparten España y el Reino Unido en cuestiones como la guerra en Ucrania y la "terrible tragedia" de Gaza.

Las 6 de laSexta

  1. La Vuelta cancela el final de la etapa en Bilbao por las protestas por el genocidio en Gaza
  2. Putin reta a Zelenski a reunirse en Moscú y Ucrania tacha la propuesta de "inaceptable" y "tomadura de pelo"
  3. Venezuela acusa a EEUU de crear con inteligencia artificial el vídeo del ataque contra un supuesto barco con drogas
  4. El juez Peinado pide a Moncloa todos los correos de Begoña Gómez desde 2018 para que sean analizados por la UCO
  5. Boicot total del PP a la quita de deuda: sus barones se conjuran para rechazarla (aunque les venga bien)
  6. ¿Una foto que acerca los Presupuestos? PSOE y Junts chocan de nuevo tras el encuentro entre Illa y Puigdemont