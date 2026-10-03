Dimite el responsable de prisiones de Tennessee tras la fallida ejecución de Christa Pike con inyección letal

Christa Pike, la mujer de Tennessee que ha sobrevivido a dos inyecciones letales

¿Qué ha pasado? Después de lo sucedido con la condenada a muerte, ha renunciado a su cargo para "anteponer los intereses de los ciudadanos de Tennessee en estos momentos difíciles". Ha afirmado que va a colaborar "en todo" para esclarecer qué ha sucedido.

Frank Strada, jefe del Departamento Correccional de Tennessee, ha dimitido tras la fallida ejecución de Chista Pike, quien está hospitalizada después de recibir una inyección letal. El gobernador Bill Lee ha valorado la decisión de Strada de dimitir en favor de los ciudadanos de Tennessee, tras la polémica generada. Strada había suspendido todas las ejecuciones y ordenado una investigación para esclarecer lo ocurrido. Aunque afirma que se siguió el protocolo, colaborará en la investigación. Pike permanece hospitalizada e inconsciente tras sobrevivir a dos dosis de la inyección letal. Strada fue nombrado tras descubrir irregularidades en los protocolos de ejecución.

Frank Strada, jefe del Departamento Correccional del estado de Tennessee, en Estados Unidos, ha dimitido después de la fallida ejecución de Chista Pike, que se encuentra hospitalizada tras recibir una inyección letal.

"Valoro su voluntad de anteponer los intereses de los ciudadanos de Tennessee en estos momentos difíciles", ha explicado Bill Lee, gobernador, en un comunicado oficial: "He aceptado su decisión de dimitir y de propiciar una transición de dirección fácil".

Todo, tras la polémica generada por la fallida ejecución de Pike. Tras una inyección letal después de la que Strada ordenó suspender todas las ejecuciones e investigar lo ocurrido. Ahora, según la misiva recogida por 'The New York Times', dimite "en pro de los habitantes de Tennessee".

En todo caso, mantiene que el organismo que dirigía siguió el protocolo de aplicación de la inyección letal y adelanta que va a colaborar con la investigación. "Espero poder hacer todo lo que pueda para esclarecer qué ha ocurrido", ha afirmado.

Pike se encuentra hospitalizada, inconsciente y conectada a un respirador tras sobrevivir el jueves a dos dosis de la inyección letal que se le aplicó en ejecución de la condena a muerte que pesaba sobre ella.

Lee nombró a Strada después de que éste suspendiera las ejecuciones al descubrir que no se seguían los protocolos establecidos para la inyección letal. En concreto, sobre la adquisición y las pruebas del medicamento usado en las inyecciones.

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