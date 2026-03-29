Detienen a otras dos personas por el atentado frustrado en París contra una sede del Bank of America

El contexto La Policía ya detuvo anteriormente a un sospechoso que colocó un artefacto explosivo casero frente a una de las sedes del banco en el centro de la capital. El ministro del Interior lo ha vinculado con la guerra en Oriente Medio.

Las autoridades francesas han detenido a dos personas más en relación con el atentado frustrado contra una sede del Bank of America en París. Estos arrestos se suman al de un menor que fue capturado mientras intentaba colocar un explosivo casero. La Fiscalía Nacional Antiterrorista, que ha iniciado una investigación, confirmó que los detenidos fueron localizados en Essonne, al sur de París. Uno de ellos es un menor que escapó inicialmente, y el otro no está directamente relacionado con el intento de atentado. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, vinculó el incidente con la guerra en Oriente Medio y felicitó a la policía por su rápida intervención.

Las autoridades francesas han detenido a otras dos personas más por su presunta relación con el atentado frustrado contra una sede del Bank of America en París. Sus arrestos se suman a la de otro tercer individuo, un menor de edad, capturado cuando intentaba colocar un artefacto explosivo casero contra la sede bancaria.

Así ha informado de ello la Fiscalía Nacional Antiterrorista, que ha confirmado que se localizó a los detenidos en Essonne, en el sur de París.

Uno de ellos es un menor de edad que consiguió escapar en un primer momento cuando participaba en ese intento de detonación del artefacto. El otro, dicen, no tendría relación directa con el intento de atentado.

Todo, después de que los agentes frustrasen un atentado frente a una sede del Bank of America en la calle La Boétie, en el centro de París. Fue a eso de las 03:25, cuando el sospechoso en cuestión acababa de colocar un explosivo casero frente al edificio de la entidad bancaria.

Es la Fiscalía Nacional Antiterrorista la que ha abierto una investigación por "intento de incendio provocado u otro acto peligroso relacionado con una organización terrorista", "fabricación de un artefacto incendiario o explosivo en relación con una empresa terrorista", "posesión y transporte de un artefacto incendiario o explosivo con el fin de preparar daños peligrosos, en relación con una empresa terrorista" y "asociación criminal terrorista".

Según fuentes policiales citadas por la televisión TF1, los agentes avistaron a dos personas vestidas con ropa oscura y encapuchadas. Una de ellas portaba una bolsa, de la que sacó un recipiente de cinco litros con líquido que llevaba un explosivo con unos 650 gramos de pólvora con cinta adhesiva. El otro individuo vigilaba.

Los agentes intervinieron de inmediato y arrestaron a uno de ellos, que se resistió a la detención de forma violenta y además dejó caer un encendedor.

En su declaración, el sospechoso afirmó que le habían contactado por Snapchat y que le habían pagado 600 euros para detonar el explosivo. Dijo, además, que le llevaron en coche al lugar.

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, ha vinculado el atentado desactivado con la guerra en Oriente Medio. "Establezco el vínculo con las acciones llevadas a cabo en países vecinos" y que han sido seguidas de "reivindicaciones de un grupúsculo que hacía referencia al conflicto", declaró Nuñez al canal BFMTV.

Núñez ha felicitado al equipo policial que intervino a tiempo. "Enhorabuena por la rápida intervención de un equipo de la prefectura de Policía que permitió frustrar un violento atentado terrorista anoche en París", ha destacado en un mensaje publicado en redes sociales.

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