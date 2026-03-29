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Intento de fuga en Brians de película: los funcionarios frenan a dos internos que intentaban escapar por el tejado

Los detalles Su intento ha consistido en subir hasta una instalación eléctrica y esconderse ahí para posteriormente subir a la cubierta de la cárcel por donde pretendían salir, momento en el que han sido descubiertos.

Intento de fuga en Brians de película: los funcionarios frenan a dos internos que querían escapar por el tejado
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Los funcionarios del Centro Penitenciario Brians 2 han frustrado esta madrugada un intento de fuga protagonizado por dos internos del Departamento Especial de Régimen Cerrado (DERT), según ha informado la Conselleria catalana de Justicia y Calidad Democrática.

Los dos internos, que se ubicaban en el Departamento Especial de régimen cerrado, han aprovechado un momento en el que nadie les veía para darse a la fuga. Su intento ha consistido en subir hasta una instalación eléctrica y esconderse ahí para posteriormente subir a la cubierta de la cárcel por donde pretendían salir, momento en el que han sido descubiertos.

El personal penitenciario ha detectado la incidencia de "manera inmediata", lo que ha permitido una "actuación rápida y coordinada" y se han activado los protocolos de seguridad y localizado a los internos en pocos minutos, "evitando que pudieran culminar la huida".

Los internos han sido retenidos y trasladados, de nuevo, al DERT, donde se han aplicado las medidas de seguridad correspondientes, de acuerdo con los protocolos establecidos. Como es habitual en estas situaciones, "se ha autorizado el traslado de los internos a otros centros penitenciarios".

La intervención, según la conselleria, se ha desarrollado sin que se hayan producido "incidentes graves" y ha permitido restablecer la "normalidad" en el centro con "rapidez".

El departamento de Justicia y Calidad Democrática ha puesto en valor la "profesionalidad, la capacidad de respuesta y la coordinación de los funcionarios del centro", que considera han sido "determinantes" para "garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del servicio público penitenciario".

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