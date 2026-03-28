Atentado frustrado en París: detienen a un hombre acusado de colocar un explosivo frente a un edificio del Bank of America

Los detalles Los Agentes de la Brigada Anticrimen de la Policía gala avistaron a dos personas vestidas con ropa oscura y encapuchadas. Una de ellas portaba una bolsa, de la que sacó un recipiente de cinco litros de líquido con un explosivo.

En París, agentes de la Brigada Anticrimen de la Policía francesa detuvieron a un hombre tras intentar colocar un explosivo frente a un edificio del Bank of America en la calle La Boétie. El artefacto fue desactivado antes de la detonación. La Fiscalía Nacional Antiterrorista ha iniciado una investigación por varios cargos relacionados con terrorismo. Según fuentes policiales, dos individuos encapuchados fueron avistados, uno de ellos con un explosivo casero. Los agentes arrestaron a un sospechoso que se resistió violentamente, mientras el otro escapó. El detenido, un menor senegalés, afirmó haber sido contactado por Snapchat y pagado para detonar el explosivo. El ministro del Interior, Laurent Núñez, elogió la rápida intervención policial.

Agentes de la Brigada Anticrimen de la Policía de Francia han detenido a un hombre en París tras colocar un explosivo frente a un edificio del Bank of America en la calle La Boétie, en el centro de la ciudad. El artefacto pudo ser desactivado antes de la detonación.

Todo sucedió a eso de las 03:25 de la madrugada, cuando el sospechoso en cuestión acababa de colocar un explosivo casero frente al edificio de la entidad bancaria, tal y como cuenta la prensa gala citando a fuentes policiales.

Es la Fiscalía Nacional Antiterrorista la que ha abierto una investigación por "intento de incendio provocado u otro acto peligroso relacionado con una organización terrorista", "fabricación de un artefacto incendiario o explosivo en relación con una empresa terrorista", "posesión y transporte de un artefacto incendiario o explosivo con el fin de preparar daños peligrosos, en relación con una empresa terrorista" y "asociación criminal terrorista".

Fuentes policiales citadas por la televisión TF1 han explicado que los agentes avistaron a dos personas vestidas con ropa oscura y encapuchadas, una de las cuales portaba una bolsa. De la misma sacó un recipiente de cinco litros con líquido que llevaba un explosivo con unos 650 gramos de pólvora adosado con cinta adhesiva, que colocó frente al banco antes de intentar prenderle fuego mientras el otro individuo vigilaba.

Los agentes intervinieron de inmediato y arrestaron a uno de los sospechosos, que se resistió de forma violenta a la detención y dejó caer un encendedor. El otro pudo escapar.

El detenido ha declarado que le habían contactado a través de Snapchat y que le habían pagado 600 euros para detonar dicho explosivo. Además, asegura que le llevaron en coche hasta el lugar.

Según informa 'Franceinfo', el sospechoso es un menor senegalés de 17 años que reside en Montreuil y la Policía ya le conocía de antes. Está bajo custodia.

El ministro del Interior francés, Laurent Núñez, ha felicitado al equipo policial que intervino a tiempo. "Enhorabuena por la rápida intervención de un equipo de la prefectura de Policía que permitió frustrar un violento atentado terrorista anoche en París", ha destacado en un mensaje publicado en redes sociales.

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