El Gobierno anuncia que la jornada de 35 horas a los funcionarios del Estado se aplicará a partir de abril

Los detalles El ministro Óscar López ha señalado que este cambio en la jornada laboral de los funcionarios del Estado comenzará a aplicarse en la primera quincena del mes de abril.

El Gobierno ha anunciado que la jornada de 35 horas a los funcionarios del Estado se aplicará a partir de abril. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, lo ha confirmado durante la tercera y última jornada del IV Foro Económico de elDiario.es.

"En acuerdo con los sindicatos y hay que desarrollarlo con todos los ministerios, pero la Administración General del Estado aplicará las 35 horas en la primera quincena de abril", ha indicado.

Durante su intervención en las jornadas de elDiario.es, se ha referido a la negociación que mantiene con los sindicatos tras los acuerdos marco firmados entre Función Pública y CCOO, UGT y CSIF. "Hay CCAA que ya la aplican, otras que no, pero en la AGE se aplicará las 35 horas en la primera quincena de abril", ha dejado claro el ministro.

En la última reunión del pasado miércoles, UGT dio el visto bueno al acuerdo, CCOO quedó pendiente de estudiar la última propuesta y dar su apoyo -algo que hizo en un reunión interna ayer- y CSIF reclamaba la inclusión de más colectivos.

En concreto, los apoyos sindicales estaban pendientes de la aplicación de las 35 horas a las jornadas especiales y de la inclusión de colectivos como instituciones penitenciarias y de los docentes y sanitarios de Ceuta y Melilla.

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