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Así es el Marimar' en Alicante

Es mucho más que un bar: el refugio para personas mayores LGTBI que huyen de la soledad y la discriminación

Los detalles En un país en el que más de la mitad de los mayores de 65 años vive solo, Juan Lledó y su pareja han abierto un local bajo la idea de que "nadie envejezca solo".

El 'Marimar' de Alicante
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Es mucho más que un bar. Es mucho más que un restaurante. Es, para no pocas personas, un refugio. Un lugar al que acudir. Un espacio en el que las personas mayores LGTBI huyen de la soledad. Es el 'Marimar' de Alicante, un local que Juan Lledó abrió junto a Rodrigo, su pareja, para hacer que nadie se sienta invisible. Para hacer que todos cuenten.

"Nada más entrar he sentido ese arropar", cuenta uno de los clientes del bar. Es la idea que tienen. Es la idea con la que se creó, como cuenta Lledó. "Nos dijimos: '¿Y si hiciéramos el centro social pero en un restaurante que también lo fuese?", expresa.

Y eso hicieron. Crearon un lugar donde se encuentra compañía y apoyo en un país en el que más de la mitad de los mayores de 65 años viven solos. "Aquí en dos minutos puedes estar hablando con alguien sin problema. Hablamos, bebemos y lloramos si hay que llorar o reímos si hay que reír", afirma otro cliente.

Así, compartiendo mesa y conversación, pueden alejarse de una soledad no deseada. "No se sienten identificados para ir a un centro de día y menos a una residencia. La idea es que nadie debe envejecer solo", cuenta Juan.

Porque no importan ni las canas ni la condición sexual, en esa doble discriminación que azota a un colectivo que no quiere volver al armario. Y además de gastronomía, ofrecen también asesoramiento a través de un trabajador social e impulsan actividades culturales en grupo.

Así es el 'Marimar' alicantino. Así es un bar, un restaurante, en el que el amor y el orgullo no se jubilan.

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