Nacho Duato denuncia que le han cancelado espectáculos tras criticar a Ayuso: "¿Cuando digo que está enloquecida está fuera de lo normal?"

¿Qué ha dicho? El artista ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid y ha puesto en el foco a Miguel Ángel Rodríguez. "Deberían poner a M.A.R. con una muñequita que fuera ella, todo lo que dice es porque se lo manda él", afirma.

Nacho Duato, en entrevista con José Yélamo para laSexta Xplica, criticó a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, afirmando que sus espectáculos han sido cancelados por sus comentarios sobre ella. Duato cuestionó la cordura de Ayuso y sugirió que Miguel Ángel Rodríguez influye en sus declaraciones. También instó a los artistas a ser más vocales sobre asuntos mundiales, citando a Javier Bardem en los Oscar como ejemplo. Duato criticó la postura de Ayuso sobre Oriente Medio y denunció la manipulación política y mediática, comparándola con el envenenamiento gradual. Además, comentó sobre la situación en Irán y Palestina, y criticó a Donald Trump y las sanciones a Cuba.

Nacho Duato ha concedido una entrevista a José Yélamo en laSexta Xplica. El bailarín, como en él es habitual, ha sido más que claro en sus palabras y ha puesto en el foco a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ha denunciado que incluso le han llegado a cancelar hasta ocho espectáculos por meterse con la líder de los 'populares' madrileños.

"Dicen que digo muchas animaladas pero digo la verdad. ¿Cuándo digo que Ayuso está enloquecida es algo que está fuera de lo normal?", se ha cuestionado.

El artista, en ese sentido, ha puesto a Miguel Ángel Rodríguez en la ecuación de la presidenta madrileña: "Tendría que ser valiente y, como Mari Carmen y sus muñecos, poner a M.A.R. y a una muñequita que sea Ayuso. Lo que ella dice es lo que le manda el otro".

Duato, además, ha compartido que los artistas deberían hablar más de lo que pasa en el mundo: "Cada uno desde su sitio tiene que hablar y no callarse. En los Oscar solo habló Javier Bardem".

Así lo ha apuntado el bailarín, que considera que si no lo hacen es porque "te cancelan" y porque a veces "te miran mal". "Creo que los artistas deberían ser más valientes y hablar más claro", expresa.

"A mí me han cancelado ocho espectáculos desde que me metí con Ayuso. No solo en Madrid, también en pueblos y en ciudades en las que gobierna el PP", ha añadido.

"Es típico de los fascistas"

Duato ha sido muy claro con la presidenta de la Comunidad de Madrid también en su posición sobre lo que está sucediendo en Oriente Medio: "La gente sin cultura como Ayuso y con medio centímetro de cerebro dice que si nos metemos con el genocidio en Gaza estamos con Hamás y que si decimos 'no a la guerra' somos amigos de los ayatolás. Es típico de los fascistas".

"Son los buenos y los malos, y por qué son los malos, porque lo decimos nosotros porque sois unos terroristas", cuenta, y hace una comparación con el arsénico: "Te mienten poco a poco con gotitas y una no te mata, pero al cabo de un año estás pirado".

Sobre Irán, explica que están "en el punto de mira desde 1953 cuando nacionalizan el petróleo". "Los ingleses no se lo perdonaron y menos aún Estados Unidos y los sionistas. No les han dejado en paz hasta que ahora se los van a cargar".

"Viene de largo, pero poco a poco los van minando y ahora los van a destrozar. Es lo mismo que con Palestina, estamos asistiendo a un genocidio y parece que lo soportamos", ha afirmado, para decir finalmente que EEUU "ha matado a 38 millones de personas de 1971 a 2021".

Ahora, Trump en la Casa Blanca: "Es horrible ver a ese chulo, amigo de un pederasta, mandar y decir ahora que se va a quedar con Cuba. Es un pueblo maravilloso, aunque es un desastre por todas las sanciones. Si sufre es por eso, no porque sean vacos e incultos".

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