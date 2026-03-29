El sueño de Yaya BushCraft, "vivir y morir" en una cabaña en el bosque hecha por ella: "Es vergonzoso que un alquiler sea prácticamente un sueldo"

Los detalles El terreno se lo ceden a cambio de cuidar del bosque y su casa actual es el cuarto intento. Sus amigos le regalan troncos por su cumpleaños, que mueve sola con poleas.

Yaya BushCraft, una mujer de 71 años, sueña con morir en una cabaña hecha por ella misma en el bosque. A pesar de no tener luz ni agua, se ha embarcado en este proyecto con determinación. Critica el alto precio de la vivienda, considerándolo vergonzoso, y ha optado por esta forma de vida. El terreno le ha sido cedido a cambio de cuidar del bosque, y su cabaña actual es el cuarto intento. Aunque enfrenta desafíos, como inundaciones, sigue mejorando sus habilidades asistiendo a clases y ya planea su quinta cabaña. Su historia inspira con su filosofía de vida única.

Yaya BushCraft tiene un sueño y es morir en una cabaña hecha por ella. "Una mujer de 71 años, sola, sin luz, ni agua, a la que han cedido el terreno y lo ha hecho por sus reales ovarios. Ahí está la noticia", expresa la mujer sobre sí misma. Se presenta sola y eso la define. Y aunque en diez segundos lo ha resumido todo, merece que la escuchemos un poquito más.

"Soy tozuda y curiosa", cuenta la mujer quien, aunque está 'vivísima', ha decidido que su sueño es morir en una cabaña en el bosque hecha por ella. "Primero vivir y luego morir", señala.

Para hacerlo, tiene muchos motivos. El primero de ellos es el precio de la vivienda. "Encuentro altamente vergonzoso que hayamos consentido y que hayamos normalizado alquileres de pisos que son sueldos prácticamente de todo un mes", critica.

Ahora, una cama

El terreno se lo ceden a cambio de cuidar del bosque y su cabaña actual es el cuarto intento. Sus amigos le regalan troncos por su cumpleaños, que mueve con poleas sola, igual que sola hace chimeneas, tejados y suelos. Uno de los fallos de la cuarta cabaña es que a veces se inunda y, por el momento, cuando duerme ahí lo hace en una hamaca.

Su siguiente construcción es una cama que se pueda abrir y cerrar, ya que el espacio no es muy grande. Y para seguir mejorando, va a clases. Ahora, ya está pensando en su quinta cabaña. Escuchando su historia, la filosofía de Yaya BushCraft, sin buscar convencer a absolutamente nadie, contagia.

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