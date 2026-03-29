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El sueño de Yaya BushCraft, "vivir y morir" en una cabaña en el bosque hecha por ella: "Es vergonzoso que un alquiler sea prácticamente un sueldo"

Los detalles El terreno se lo ceden a cambio de cuidar del bosque y su casa actual es el cuarto intento. Sus amigos le regalan troncos por su cumpleaños, que mueve sola con poleas.

Yaya BushCraft
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Yaya BushCraft tiene un sueño y es morir en una cabaña hecha por ella. "Una mujer de 71 años, sola, sin luz, ni agua, a la que han cedido el terreno y lo ha hecho por sus reales ovarios. Ahí está la noticia", expresa la mujer sobre sí misma. Se presenta sola y eso la define. Y aunque en diez segundos lo ha resumido todo, merece que la escuchemos un poquito más.

"Soy tozuda y curiosa", cuenta la mujer quien, aunque está 'vivísima', ha decidido que su sueño es morir en una cabaña en el bosque hecha por ella. "Primero vivir y luego morir", señala.

Para hacerlo, tiene muchos motivos. El primero de ellos es el precio de la vivienda. "Encuentro altamente vergonzoso que hayamos consentido y que hayamos normalizado alquileres de pisos que son sueldos prácticamente de todo un mes", critica.

Ahora, una cama

El terreno se lo ceden a cambio de cuidar del bosque y su cabaña actual es el cuarto intento. Sus amigos le regalan troncos por su cumpleaños, que mueve con poleas sola, igual que sola hace chimeneas, tejados y suelos. Uno de los fallos de la cuarta cabaña es que a veces se inunda y, por el momento, cuando duerme ahí lo hace en una hamaca.

Su siguiente construcción es una cama que se pueda abrir y cerrar, ya que el espacio no es muy grande. Y para seguir mejorando, va a clases. Ahora, ya está pensando en su quinta cabaña. Escuchando su historia, la filosofía de Yaya BushCraft, sin buscar convencer a absolutamente nadie, contagia.

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