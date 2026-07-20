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Sin víctimas mortales

Un detenido en Nueva York por lanzar un explosivo casero contra el edificio federal del ICE y el FBI

Los detalles Al menos dos personas han resultado heridas leves después de que el atacante detonase el artefacto.

Carrito que llevaba el detenido con el mensaje "ICE fuera de nuestras calles" Carrito que llevaba el detenido con el mensaje "ICE fuera de nuestras calles"Reuters
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Un hombre ha sido detenido por el FBI en Nueva York tras detonar un artefacto explosivo casero, que ocasionó heridas leves a dos personas, frente al edificio que alberga varias agencias federales en Manhattan, entre ellas el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el FBI.

El individuo, según las autoridades, fue detenido poco después de arrojar contra el edificio el artefacto, compuesto de fuegos artificiales y un líquido inflamable, de acuerdo con el canal 7 de la cadena 'ABC'. Las autoridades acordonaron de inmediato el lugar.

"Esta mañana, un individuo detonó un artefacto incendiario frente al número 26 de Federal Plaza en Nueva York. El individuo se encuentra bajo custodia y se han reportado dos heridos leves. El Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del FBI está investigando el incidente", informó el FBI en la red social X.

Los heridos son un empleado federal y un civil, según 'ABC'. La policía de Nueva York declaró que estaba "inspeccionando el carrito que el sospechoso llevaba consigo", el cual, según indicaron, contenía fuegos artificiales y rifles de aire comprimido.

El carrito del sospechoso tenía un letrero que decía: "ICE fuera de nuestras calles", señalan los medios.

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