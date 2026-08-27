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Posible caso de violencia machista

Detenido un hombre por un violento ataque en una escuela secundaria de Alemania que deja dos muertos

Los detalles Según medios alemanes, el sospechoso, de 19 años, era expareja de una de las víctimas, de 18.

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía de Alemania. Imagen de archivo de un vehículo de la Policía de Alemania.EP
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Dos personas murieron este jueves en un violento ataque registrado en una escuela secundaria de Gosen-Neu Zittau, en el este de Alemania, y el presunto autor de los hechos fue detenido, según informaron los medios y la Policía.

Las víctimas son una joven de 18 años, alumna del centro educativo, y un hombre de 30, que murió supuestamente al tratar de impedir el ataque. El presunto autor es la expareja de la estudiante, de 19, precisó el medio 'Märkische Allgemeine Zeitung' ('MAZ').

Un portavoz de la Policía declaro al diario que los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad acudieron al lugar hacia las 13:45 horas (11:45 GMT).

La Policía se limitó a informar en su cuenta de X de la detención provisional de un hombre, que según los datos disponibles actualmente, agregó, está relacionado con los hechos.

Según datos difundidos en redes sociales la agresión se registró en un campus de las escuelas privadas Docemus inaugurado en Neu Zittau en 2008 y en el que los alumnos pueden cursar programas de secundaria, bachillerato y formación profesional.

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