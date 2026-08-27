Detenido un hombre por un violento ataque en una escuela secundaria de Alemania que deja dos muertos

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía de Alemania.

Los detalles Según medios alemanes, el sospechoso, de 19 años, era expareja de una de las víctimas, de 18.

Dos personas fallecieron en un ataque en una escuela secundaria de Gosen-Neu Zittau, al este de Alemania. Las víctimas fueron una alumna de 18 años y un hombre de 30, quien murió al intentar detener al agresor. El presunto atacante, detenido por la Policía, sería la expareja de la estudiante, un joven de 19 años. Los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad se dirigieron al lugar alrededor de las 13:45 horas. El ataque ocurrió en un campus de las escuelas privadas Docemus, que ofrece programas de secundaria, bachillerato y formación profesional desde 2008.

Dos personas murieron este jueves en un violento ataque registrado en una escuela secundaria de Gosen-Neu Zittau, en el este de Alemania, y el presunto autor de los hechos fue detenido, según informaron los medios y la Policía.

Las víctimas son una joven de 18 años, alumna del centro educativo, y un hombre de 30, que murió supuestamente al tratar de impedir el ataque. El presunto autor es la expareja de la estudiante, de 19, precisó el medio 'Märkische Allgemeine Zeitung' ('MAZ').

Un portavoz de la Policía declaro al diario que los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad acudieron al lugar hacia las 13:45 horas (11:45 GMT).

La Policía se limitó a informar en su cuenta de X de la detención provisional de un hombre, que según los datos disponibles actualmente, agregó, está relacionado con los hechos.

Según datos difundidos en redes sociales la agresión se registró en un campus de las escuelas privadas Docemus inaugurado en Neu Zittau en 2008 y en el que los alumnos pueden cursar programas de secundaria, bachillerato y formación profesional.

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