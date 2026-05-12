Trump asegura que la guerra con Irán "está bajo control": dice no necesitar a la OTAN y cree que no abordará el asunto con Xi

Entre líneas Pese a minimizar la relevancia del conflicto iraní en la agenda bilateral con Xi Jinping, Trump ha pedido anteriormente a China que presione a Teherán para que reabra Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el conflicto con Irán está "bajo control" y no será un tema central en su reunión con el presidente chino, Xi Jinping. Trump aseguró que Estados Unidos no necesita la ayuda de la OTAN para resolver el conflicto con Irán, criticando la falta de apoyo de la alianza. A pesar de las tensiones con Teherán, Trump no tiene prisa por cerrar un acuerdo de paz, confiando en el bloqueo naval como ventaja. Respecto a China, Trump destacó su relación positiva con Xi y espera una reunión "magnífica". También discutirá el apoyo de Washington a Taiwán y el suministro de armamento. La visita a China, la primera en más de ocho años, fue pospuesta inicialmente por la guerra con Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que la guerra con Irán "está bajo control", por lo que consideró que el conflicto no será uno de los asuntos centrales de su reunión esta semana con su homólogo chino, Xi Jinping, y que tampoco necesita la ayuda de la OTAN para resolverlo.

"Tenemos muchas cosas que discutir. Para serle franco, no diría que Irán sea una de ellas, porque tenemos a Irán muy bajo control. O bien llegamos a un acuerdo o (los iraníes) serán diezmados; de una forma u otra vamos a ganar", declaró Trump ante la prensa en la Casa Blanca antes de partir hacia China, donde estará del 13 al 15 de mayo.

En esta línea, el mandatario insistió en que Washington no necesita ayuda de sus aliados para afrontar el conflicto, reiterando que "la OTAN me decepcionó profundamente". "La OTAN no estuvo presente cuando la necesitamos. No necesitamos a la OTAN, pero si la necesitáramos, simplemente no estaría ahí", insistió.

Trump advirtió además que Estados Unidos ganará "por la vía pacífica o de cualquier otro modo".

El presidente estadounidense afirmó que las capacidades militares iraníes "han sido destruidas", pese a la incertidumbre sobre las negociaciones de paz después de que calificara de "totalmente inaceptable" la respuesta de Teherán a la propuesta estadounidense.

La tregua en la guerra contra Irán atraviesa además uno de sus momentos más delicados tras las últimas discrepancias entre Washington y Teherán sobre las condiciones para un acuerdo, aunque Trump aseguró que no tiene prisa en cerrar un pacto de paz ya que, según opinó, el bloqueo naval sobre las costas y puertos iraníes otorga ventaja a Estados Unidos en las conversaciones.

Críticas a la OTAN

El mandatario estadounidense ha criticado repetidamente a los países miembros de la OTAN por no acudir al llamado de Washington en la guerra iniciada junto a Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, sin consultar previamente con sus socios.

En ese contexto, ordenó comenzar la retirada de unos 5.000 militares estadounidenses de Alemania tras las declaraciones del canciller alemán, Friedrich Merz, quien había afirmado que Washington fue "humillado" por Teherán en las negociaciones de paz.

Trump también ha reprochado en varias ocasiones la negativa de España a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota en las operaciones militares estadounidenses y ha amenazado con cortar el comercio con Madrid e imponer un embargo comercial.

Optimista sobre su reunión con Xi

Respecto a China, Trump calificó de "inmensa" su relación con Xi y aseguró que espera que la reunión bilateral sea "magnífica". "Siempre nos hemos llevado bien; nos va muy bien con China, y trabajar con ellos ha sido muy positivo. Por ello, esperamos con entusiasmo esta reunión", afirmó. El presidente estadounidense recordó además que Xi visitará Estados Unidos a finales de año. "Eso también será muy emocionante", señaló.

Pese a minimizar la relevancia del conflicto iraní en la agenda bilateral, Trump había solicitado anteriormente a China, principal socio comercial de Irán, que convenza a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el tránsito de hidrocarburos por la que circula alrededor del 45% de las importaciones energéticas chinas.

La semana pasada, el mandatario estadounidense aseguró que abordaría ese asunto con Xi y destacó que el líder chino había sido "muy amable" respecto al conflicto, teniendo en cuenta la dependencia energética de Pekín del golfo Pérsico.

Trump confirmó además que durante su visita tratará con Xi el respaldo histórico de Washington a Taiwán y el suministro de armamento a la isla, que Pekín considera una provincia rebelde y sobre la que no descarta una intervención militar.

La visita de Trump a China, la primera en más de ocho años, estaba prevista inicialmente para marzo, pero fue aplazada por el estallido de la guerra lanzada contra Irán.

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