James Talarico, Abdul El-Sayed y Mary Peltola: los tres candidatos que pueden poner en jaque el mapa republicano de Trump en las 'midterms'

El contexto En Texas, Talarico desafía al poder 'trumpista' con un discurso contra las élites políticas y económicas de Washington. "Nos enfrentamos a nuestros propios Goliats, esos multimillonarios megadonantes. Su poder es real, pero el nuestro también".

En la recta final de las elecciones de medio término en Estados Unidos, los demócratas desafían bastiones republicanos históricos. Tres candidatos destacan por su potencial para cambiar el panorama electoral. En Texas, James Talarico critica a las élites políticas y económicas, denunciando al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como una "policía secreta" bajo el gobierno de Trump. En Michigan, Abdul El-Sayed busca ser el primer senador musulmán de EE.UU., cuestionando la política exterior. En Alaska, Mary Peltola defiende la representación de las comunidades nativas, subrayando su importancia en la política estatal.

Al presidente estadounidense, Donald Trump, le salen rivales donde menos lo esperaba. En la recta final de las elecciones de medio término, las 'midterms', los demócratas amenazan históricos bastiones republicanos.

Son tres nombres. Tres rostros demócratas. Tres candidatos que pueden cambiar el mapa electoral del líder de Estados Unidos. En Texas, James Talarico desafía al poder republicano con un discurso contra las élites políticas y económicas de Washington. "Nos enfrentamos a nuestros propios Goliats, esos multimillonarios megadonantes. Su poder es real, pero el nuestro también", aseguró.

Asimismo, asegura en una entrevista con EFE que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se ha convertido en "una policía secreta" bajo el Gobierno de Trump, a dos días de unas elecciones de medio mandato en las que su contienda es una de las de mayor peso. "Esta Administración nos está fallando, con hombres enmascarados, en carros sin marcar, que están secuestrando y asesinando a nuestros vecinos frente a nuestros ojos", dice el candidato en Houston, donde en julio un agente de ICE mató a tiros al trabajador mexicano Lorenzo Salgado Araujo.

Por otro lado, en Michigan, Abdul El-Sayed aspira a hacer historia como primer senador musulmán de EEUU. "Mi nombre y mi fe no están elevando el precio de la gasolina, no son la razón por la que no puedes pagar tus comestibles. Es su guerra ilegal, poco ética, innecesaria e injustificable en Irán", expone.

Mientras, en Alaska, un bastión republicano durante décadas, Mary Peltola reivindica el peso de las comunidades nativas en la política estatal. Su nombre está sonando con fuerza en estas elecciones. "Somos el 20% de la población de Alaska y todas las voces de aquí deberían ser escuchadas".

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