Costa afea a Italia, Alemania y Bélgica organizar una cumbre previa a la reunión oficial de los líderes europeos

El contexto Giorgia Meloni, Bart de Wever, Friedrich Merz, convocaron ese primer encuentro en un hotel cercano a la sede de la cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, en una foto de archivo. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, en una foto de archivo. Agencia EFE
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, trasladó este jueves a los organizadores de la reunión de líderes europeos previa a la cumbre de los Veintisiete su descontento con esa iniciativa al considerar que puede ser contraproducente para lograr la unidad comunitaria.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni; su homologo belga, Bart de Wever; y el canciller alemán, Friedrich Merz, convocaron ese primer encuentro en un hotel cercano a la sede de la cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno, el castillo de Alden Biesen, en la localidad belga de Bilzen y con la competitividad como eje de los debates. Al encuentro restringido asistieron 19 líderes de la UE y hubo ocho que no fueron invitados, entre ellos el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Ante la ausencia de invitación a Sánchez, fuentes del Gobierno español informaron de que se pusieron en contacto con el de Italia no para pedir que se le invitara, sino para hacerle saber que esa clase de iniciativas minan los principios básicos de la Unión Europea (UE). En ese sentido, consideran que, en lugar de acercar soluciones en el seno comunitario, las alejan. En esa línea fue el descontento que, según fuentes comunitarias, transmitió igualmente Costa a Meloni, Merz y De Wever.

Costa, según estas fuentes, consideró que lo que se necesita para sacar adelante la agenda sobre competitividad es un consenso unido. Al hilo de ello, opinó que el lugar adecuado para lograr esa unidad es el Consejo Europeo y no la formación de otros grupos, que advirtió de que pueden ser contraproducentes para ese objetivo. Las fuentes citadas subrayan que hubo mucho entendimiento sobre esos argumentos y un diálogo muy constructivo sobre la necesidad de preservar esa unidad.

