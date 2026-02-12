Los detalles El hombre más rico del mundo ha acusado a la Unión Europea de estar detrás de la creación de la red social 'W' para luchar contra 'X'. Sin embargo, la realidad es muy distinta. "No, no hay ninguna institución europea que esté detrás de ninguna red social", explica el exeurodiputado Iban García del Blanco.

Elon Musk ha mantenido una conocida confrontación con la Unión Europea, llegando a pedir su desaparición. En su lucha contra Europa, Musk ha recurrido incluso a la desinformación, acusando falsamente a la UE de crear la red social 'W' para competir con 'X'. Según Iban García del Blanco, no hay ninguna institución europea detrás de esta red, que en realidad pertenece a una empresa sueca. Esta tensión podría estar relacionada con la multa de 120 millones de euros que la Comisión Europea impuso a Musk por falta de transparencia. La UE ha respondido a estas amenazas con el Escudo Europeo de la Democracia para combatir la desinformación y proteger las democracias.

La de Elon Musk contra la Unión Europea es una guerra más que conocida en la que el tecnomagnate ha cargado contra las instituciones comunitarias, llegando a pedir la desaparición de la UE. " ¿Cuánto falta para que desaparezca la UE? ¡Abolir la UE!", llegó a reclamar en un mensaje a través de la red social 'X'.

En la batalla de Musk contra Europa, todo vale, incluso la desinformación. El hombre más rico del mundo ha acusado a la Unión Europea de estar detrás de la creación de la red social 'W' para luchar contra 'X'. Sin embargo, la realidad es muy distinta. "No, no hay ninguna institución europea que esté detrás de ninguna red social", explica Iban García del Blanco, director internacional de Lasker y exeurodiputado.

Pese a que sabe que miente, Musk acusa a la china comunista o al movimiento 'woke' de estar detrás de esta nueva red social pese a que es, en realidad, de una empresa privada sueca. Quizá sea porque al dueño de 'X' no le haya sentado nada bien la sanción de 120 millones de euros que le impuso la Comisión Europea por falta de transparencia y diseño engañoso en las marcas de verificación de su red social.

"Se entiende que son tan influyentes que es un espacio público que compartimos todos y que generan tal estado de opinión y tal interacción que evidentemente tiene que haber algún tipo de reglas", argumenta Iban García del Blanco sobre esta sanción.

Tal es la amenaza del caldo de cultivo que se ha generado en las redes sociales que la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha asegurado que "la desinformación es nuestro mayor reto". Por ello, la UE ha puesto en marcha el Escudo Europeo de la Democracia como dique de contención contra estos bulos. Un mecanismo que, con leyes como la innovadora ley de Inteligencia Artificial, ya trabaja para proteger a nuestras democracias frente a la desinformación.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.