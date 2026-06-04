El Davos ruso: Putin junta a Steven Seagal con políticos de extrema derecha e influencers ultras en su Foro Económico

Los detalles Casi una década después, la Administración Trump ha vuelto a mandar un representante a la cumbre de Putin; aunque el elegido ha sido el presidente de la comisión de Bellas Artes. El también promotor inmobiliario y responsable del último sueño de Trump: su salón de baile.

Este jueves hemos visto al actor Steven Seagal en el foro de Davos de Putin. La estrella de Hollywood y experto en artes marciales es uno de los invitados a este extravagante foro económico celebrado en San Petersburgo . Se acaba de inaugurar, mientras Ucrania los bombardea. Pero el Kremlin no ha querido tocar la agenda de Putin, pues este es un acto clave para él.

Porque si eres un conspiranoico, un influencer de ultraderecha o un político ultra, este foro de Putin es el "place to be", el lugar en el que hay que estar y, por primera vez en años, Estados Unidos ha llevado representación.

Casi una década después, la Administración Trump ha vuelto a mandar un representante a la cumbre de Putin, al Davos ruso. Ha enviado al presidente de la comisión de Bellas Artes y promotor inmobiliario conocido por ser la persona que está sacando adelante uno de los sueños de Trump: el salón de baile de la Casa Blanca.

Influencers de extrema derecha y acusados de violación

Junto a él, representantes de la extrema derecha mundial, euroescépticos y racistas. Estaban los radicales de Alternativa para Alemania o la líder del partido de extrema derecha SOS Rumanía. Sí, la de los guantes de boxeo, la que le montó un numerito con un bozal en el europarlamento a Von der Leyen.

Diputados ultras e influencers de extrema derecha dedicados a soltar bulos como Candace Owens, conocida por asegurar que la mujer de Emmanuel Macron nació siendo hombre, que es una mujer trans. De ahí, dio el salto a asegurar que Macron había ordenado su asesinato. Ahora está en el Davos de Putin hablando sobre el "equilibrio entre la maternidad en una familia numerosa y una carrera de éxito".

El presidente francés Emmanuel Macron y su esposa Brigitte la demandaron tras difundir teorías conspirativas, pero Candace Owens participa en una sesión sobre "el equilibrio entre la paternidad en una familia numerosa y una carrera profesional de éxito".

También han recibido con canciones, bailes y dulces a Andrew Tate, un influencer acusado de tráfico de menores y de violación. Se hizo famoso por comentarios machistas y misóginos.

Con toda esta gente, los discursos que ahí se escuchan son mucho más radicales. En esta edición, se ha hablado de que Rusia construya un pueblo para los europeos que emigran por "valores tradicionales". El foro continuará hasta el sábado.

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