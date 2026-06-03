Ucrania responde a la ofensiva masiva de Rusia atacando una terminal petrolera en San Petersburgo

Los detalles El ataque contra San Petersburgo ha tenido lugar horas antes del inicio del Foro Económico Internacional. El gobernador de dicha localidad ha indicado que no se han registrado víctima mortales.

Ucrania ha respondido a los ataques masivos de Rusia atacando una terminal petrolera en San Petersburgo, según ha confirmado el presidente Volodimir Zelenski. Además, las fuerzas ucranianas han atacado objetivos militares en la base de Kronstadt y una empresa de armamento en Tambov. El gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov, ha informado de daños en infraestructuras y varios heridos. Los ataques ocurrieron antes del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. La Fuerza Aérea ucraniana ha derribado 189 de 198 drones rusos, mientras que Rusia afirma haber interceptado 354 drones ucranianos. Estos ataques se producen tras un masivo ataque ruso contra infraestructura crítica ucraniana.

Ucrania ha respondido a los ataques masivos que Rusia ha lanzado contra el país atacando una terminal petrolera en San Petersburgo. El propio presidente, Volodimir Zelenski, ha sido el encargado de reivindicar esta acción.

Zelenski ha destacado que "importantes instalaciones en territorio ruso" han sido atacadas por las fuerzas ucranianas y ha apuntado a "buenos resultados". Así, ha señalado que entre los lugares atacados figura la citada terminal petrolera, a "unos 1.100 kilómetros" de la frontera entre Rusia y Ucrania, así como "objetivos puramente militares en la base de Kronstadt".

"Otro objetivo fue una empresa en la región de Tambov dedicada a la producción de armamento ruso. La distancia al frente es de casi 600 kilómetros", ha especificado en un mensaje publicado en redes sociales. "Doy las gracias a nuestros soldados su precisión. El plan de sanciones de largo alcance de Ucrania se está aplicando con la precisión necesaria para acercar la paz", ha zanjado.

El gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov, ha confirmado en un mensaje en redes sociales que "infraestructuras" en Kronstadt, Kirovski y Krasnoselski "han sido atacadas por drones de los nazis ucranianos". "Múltiples instalaciones han sufrido daños", ha dicho, al tiempo que ha confirmado que hay además "varios heridos", si bien no se han registrado víctimas mortales.

El ataque contra San Petersburgo ha tenido lugar horas antes del inicio del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF, según sus siglas en inglés), que este año tiene como tema principal 'Diálogo Pragmático, el camino hacia un futuro estable' y contará con la participación del vice primer ministro ruso, Denis Manturov; el ministro de Desarrollo Económico, Maximo Reshetnikov; y el ministro de Industria, Anton Alijanov, entre otros altos cargos de Rusia, según la agencia rusa de noticias Interfax.

Por otra parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha indicado que los sistemas de defensa antiaérea han derribado durante las últimas horas 189 de los 198 drones lanzados por las tropas rusas, antes de confirmar impactos en siete ubicaciones. "El ataque continúa, dado que hay drones enemigo en el espacio aéreo", ha alertado, al tiempo que ha reclamado a la población que respete las normas de seguridad.

Más de 350 drones contra territorio ruso

Ucrania lanzó durante la pasada noche más de 350 drones contra Rusia, en un ataque que incluyó Moscú, San Petersburgo y la región de Leningrado, según ha informado el Ministerio de Defensa de Rusia y las autoridades locales.

"Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 354 drones ucranianos de ala fija" sobre 15 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar de Azov, ha informado en MAX el mando castrense ruso.

Según el servicio de prensa del Gobierno de San Petersburgo, en la madrugada de hoy "varias infraestructuras críticas de los distritos de Kronshadt, Kírov y Krasnoselski fueron atacadas por drones de los nazis ucranianos".

En la región de Leningrado, que rodea San Petersburgo, y ha sido víctima de ataques contra sus terminales portuarias y refinerías en los últimos meses, durante la pasada noche fueron derribados 59 drones, según ha afirmado en MAX el gobernador local, Alexandr Drozdenko.

El aeropuerto internacional Púlkovo de San Petersburgo se vio obligado a pausar su trabajo, provocando un retraso de más de dos horas de al menos 29 vuelos. Otros nueve fueron desviados a otros aeropuertos de reserva. Por su parte, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, ha hablado del derribo de 22 drones que se dirigían a la capital rusa.

Este ataque ucraniano se produjo apenas 24 horas después del masivo ataque ruso con misiles y drones contra empresas del complejo industrial militar ucraniano e infraestructura crítica de Kyiv y otras seis regiones de Ucrania perpetrado en la madrugada del martes.

La Fuerza Aérea ucraniana indicó en su parte matutino que se trató de uno de los ataques más masivos de toda la guerra, en el que Rusia empleó 73 misiles de distintos tipos, entre ellos 33 de tipo balístico, y 656 drones de larga distancia.

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