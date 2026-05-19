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"Va a ser hermoso"

La nueva locura de Trump: presenta su ansiado salón de baile en la Casa Blanca como un "regalo" al país

¿Qué ha dicho? El presidente estadounidense ha aseverado que, al ser una obra financiada por él y sus amigos empresarios, es un "regalo para Estados Unidos".

Donald Trump posa con el diseño de cómo será el salón de baile de la Casa BlancaDonald Trump posa con el diseño de cómo será el salón de baile de la Casa BlancaReuters
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Donald Trump lleva desde el inicio de su segunda legislatura obsesionado con la construcción un lujoso salón de baile que tendrá debajo del mismo un búnker militar. Uno que el presidente estadounidense considera que es un "regalo" suyo al país ya que, afirma, está financiado por él mismo y algunos amigos suyos empresarios.

Así lo ha aseverado Trump a los periodistas en el recorrido que ha realizado con ellos por las obras del salón de baile para las que se tuvo que derribar el Ala Este de la residencia presidencial, lo que provocó quejas de grupos de defensa del patrimonio histórico.

Al mismo tiempo, hay mucha especulación sobre cómo se está financiando esta obra que estaba proyectada con un presupuesto de 200 millones de dólares y que ahora asciende a 400 millones. No obstante, el republicano ha aseverado que lo está financiado él como un "regalo" para el país: "Todo esto fue pagado por mí mismo. Es un regalo para Estados Unidos, y más que un regalo. Va a ser uno de los edificios más hermosos que jamás se hayan construido en el país".

Los republicanos del Congreso intentaron aprobar una partida de 1.000 millones de dólares para el Servicio Secreto encargado de brindar seguridad al salón de baile, pero el Senado rechazó la propuesta esta semana pasada.

El salón de baile, con capacidad para unas 1.000 personas, está inspirado en "diferentes partes del mundo de épocas muy glamurosas", como el Imperio romano o la antigua Grecia, en cuya arquitectura, según dijo, se utilizaban muchos "triángulos".

Además, ha explicado que el tejado del edificio estará diseñado para permitir la presencia de personal militar encargado de reforzar la seguridad del recinto. Las instalaciones también contarán con un hospital militar y un centro de investigación.

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