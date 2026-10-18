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Fuerte temporal

La DANA Adam sacude Baleares: la UME se despliega en Mallorca e Ibiza y se suspenden las clases este lunes

El contexto Mallorca permanece en aviso rojo por lluvias torrenciales, una alerta que se prolongará hasta las 6:00 horas de este lunes. Protección Civil ha enviado esta tarde a las 19.02 horas un mensaje a los móviles por el sistema Es-Alert a la población de la isla.

Vista de la lluvia en una calle de Palma este domingo tras el paso de la DANA Adam.
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La DANA Adam mantiene en alerta a Baleares, donde las lluvias torrenciales han provocado inundaciones, han obligado a paralizar durante horas la actividad en el aeropuerto de Ibiza y han llevado al Govern a suspender las clases este lunes en Mallorca, Ibiza y Formentera. Ante las complicadas previsiones para las próximas horas, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ya se está desplegando en las islas para reforzar las labores de emergencia.

La situación es especialmente preocupante en Formentera, donde se han acumulado más de 180 litros por metro cuadrado. El agua ha anegado calles y ha entrado en viviendas y establecimientos, dejando a algunos vecinos con el agua por las rodillas. Las precipitaciones también han causado daños en espacios cotidianos, como una iglesia de la isla, donde ha sido imposible celebrar la misa este domingo. El agua, mezclada con tierra y arena, ha volcado incluso las macetas que adornaban el altar.

"A mí me llega por las rodillas, yo no sé si habrá entrado dentro", relata una persona afectada por las inundaciones, que reflejan la intensidad del temporal y las dificultades a las que se enfrentan los residentes.

Mallorca tampoco ha dado tregua ante el avance de la DANA. La isla permanece en aviso rojo por lluvias torrenciales, una alerta que se prolongará hasta las 6:00 horas de este lunes. Las previsiones apuntan a que las próximas horas seguirán siendo complicadas, por lo que las autoridades piden a la población que extreme las precauciones.

De hecho, Protección Civil ha enviado esta tarde a las 19.02 horas un mensaje a los móviles por el sistema Es-Alert a la población de Mallorca pidiendo máxima precaución por lluvias intensas y fuertes rachas de viento. Es la primera vez que se envía un Es-Alert a toda Mallorca, si bien el otoño pasado se mandó una parcial a la zona del Llevant de la isla.

En este contexto, el Govern balear ha anunciado la suspensión de las clases este lunes en Mallorca, Ibiza y Formentera debido al riesgo de inundaciones y a la situación meteorológica. La decisión se ha adoptado siguiendo las recomendaciones de la Dirección General de Emergencias. El Ejecutivo autonómico ha pedido a las familias y a la comunidad educativa que permanezcan atentas a las comunicaciones de los centros y a la información que se publique a través de los canales oficiales.

Las intensas precipitaciones también han afectado al tráfico aéreo. El aeropuerto de Ibiza ha tenido que interrumpir su actividad durante varias horas debido a las tormentas. De momento, se han contabilizado cinco vuelos cancelados y otros 16 desviados, en una jornada marcada por las dificultades para operar con normalidad. La situación ha obligado a activar recursos adicionales para hacer frente a las consecuencias del temporal. Los refuerzos de la UME procedentes de Valencia han llegado a Baleares en ferry para apoyar el despliegue en Mallorca e Ibiza ante la evolución de la DANA.

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