El incómodo momento entre Trump y el presidente de Siria: le rocía perfume y le pregunta cuántas mujeres tiene

El contexto Al Sharaa se ha reunido con Trump y el presidente de EEUU ha aprovechado para promocionar su fragancia Victory 45-47.

Donald Trump se ha reunido esta semana con el presidente de Siria, Al Sharaa, y, como ya nos tiene acostumbrados, ha protagonizado un momento de lo más incómodo. Le ha parecido buena idea compartir su perfume con el sirio, pero no dándole un frasco, sino que le ha rociado con él.

"Fragancia para hombres", ha dicho Trump en la Casa Blanca. Justo después, se ha perfumado con su Victory 45-47 y, sin pedir permiso ni opinión a nadie, ha procedido a 'compartir' la fragancia con Al Sharaa.

"Es la mejor fragancia", ha añadido mostrando el bote a las cámaras como si se tratase de un anuncio publicitario.

Ha echado también al ministro de Exteriores sirio Asaad al Shaibani y ha aprovechado para encasquetarles sus productos: dos frascos valorados en más de 400 dólares que se llevan de vuelta a Damasco.

Pero lejos de quedarse satisfecho, el presidente estadounidense ha hecho el momento aún más surrealista e incómodo. "El otro frasco es para tu esposa. ¿Cuántas esposas tienes?", ha preguntado entre risas.

Al Sharaa ha mantenido la sonrisa y le ha respondido que "solo una", a lo que Trump ha insistido: "Con vosotros nunca se sabe".

El sirio no se ha quedado callado ante tal impertinencia y le ha devuelto la pregunta: "¿Cuántas esposas tiene Trump?". El republicano no se ha cortado y le ha seguido la broma: "Ahora mismo una", ha comentado soltando una carcajada.

Esta extraña conversación se ha dado en una reunión envuelta en aroma diplomático entre Damasco y Washington. Se respira otro ambiente con el otrora buscado como terrorista por Estados Unidos, que llegó a ofrecer una recompensa de hasta 10 millones de dólares,

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.