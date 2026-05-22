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Alerta sanitaria

El brote del virus del Ébola en el Congo avanza sin freno con "160 muertes sospechosas" y "671 posibles casos"

¿Qué está pasando? El Ministerio de Salud del país ha informado de un total de 64 casos "confirmados" y de 160 contagiados que han superado la enfermedad. Fuera de sus fronteras, Uganda ha comunicado la existencia de dos contagios.

Personal del CDCPersonal del CDCAgencia EFE
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El ébola se sigue extendiendo. Sigue avanzando bajo la atenta mirada de la OMS. Tras declararse el brote hace una semana en el este de la República Democrática del Congo, el Ministerio de Salud del país ha informado de la existencia de un total de "160 muertes sospechosas" y que ya se acumulan "671 posibles casos".

Así lo han comunicado, después de detectarse un total de 64 casos "confirmados. Además, hay 160 contagiados que han superado la enfermedad y se han recuperado. Son datos referentes a la provincia oriental de Ituri, fronteriza con Uganda y Sudan del Sur y epicentro de la epidemia, y a la vecina provincia de Kivu del Norte.

Sin embargo, no se tiene en cuenta a la provincia oriental de Kivu del Sur, controlada por el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo, que ha confirmado un caso de un enferme de ébola que terminó muriendo.

El brote de la cepa Bundibugyo, para la que no hay vacuna autorizada ni tratamiento específico y que cuenta con una tasa de letalidad que oscila entre el 30% y el 50%, probablemente comenzó a circular en Ituri desde hace dos meses, tal y como dice la OMS, extendiéndose hacia Kivu del Norte y Kivu del Sur.

Fuera de la RDC, Uganda ha confirmado dos casos en Kampala y Sudán del Sur realiza exámenes adicionales de laboratorio para confirmar un casos sospechoso.

La OMS declaró el brote como "emergencia de salud pública de importancia internacional", aunque considera "bajo" el riesgo global de la epidemia.

Diferentes países africanos han reforzado los controles sanitarios y Ruanda incluso ha llegado a cerrar sus fronteras. La agencia de salud pública de la Unión Africana y la OMS están movilizando recursos para atajar el brote.

Es el 17º que se ha registrado en la República Democrática del Congo desde que se detectó el virus por primera vez en 1976. Se transmite por contacto directo de fluidos corporales de personas o animales infectados, causando fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y sangrados internos.

Según la OMS, el virus presenta una tasa de mortalidad media de entre el 25% y el 90%.

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