Egipto es un destino turístico por excelencia. Lo tiene todo: historia, encanto, playas, deporte. Los viajeros pueden adaptar su escapada y vivir una experiencia que responda a lo que van buscando. Eso sí, en Egipto hace calor por lo que la mayoría eligen viajar cuando las temperaturas son suaves.

No hay una época mala para viajar a Egipto, siempre será una maravilla conocer este país.

¿Hay un mes ideal para viajar a Egipto?

Si no te gusta el calor, para ti la mejor época para visitar Egipto es el invierno, de octubre a abril, cuando las temperaturas son más bajas.

La época más popular para los turistas es diciembre y enero. El turismo en Egipto está en auge en esta época del año, por lo que hay que planificarlo con antelación.

En el invierno tienes la ventaja de que, si vas al Mar Rojo, por ejemplo, en Egipto podrás hacer submarinismo o esnórquel en unas aguas cálidas e incluso disfrutar de la playa.

Ir a Egipto en verano

En los meses de verano hay muchas ofertas para viajar a Egipto. No te asustes. En realidad, las temperaturas no son para tanto, lo que se hace un poco más pesado son las excursiones turísticas a zonas como el Valle de los Reyes y otras desérticas donde no encontrarás ni una sombra en la que resguardarte.

Por esta razón, las excursiones comienzan a primerísima hora de la mañana, nada más amanecer. Si aprovechas esas primeras horas de luz, aunque te parezca extraño ir de excursión a las 6 de la mañana, podrás volver a tu hotel o crucero a tiempo de relajarte con el aire acondicionado sin ser 'fulminado' por los rayos del sol. Fuera de bromas, Egipto merece mucho la pena.

El verano en Egipto transcurre entre mayo y agosto. La temperatura máxima ronda los 36 grados y la mínima los 23. Ya sabes, deberás llevarte protector solar, gafas de sol y estar atento a la hidratación.

Temporada alta: de octubre a febrero

De octubre a febrero es la temporada alta en términos turísticos para los turoperadores, según la guía Lonely Planet. En estos meses hay sol como de costumbre y pueden producirse algunos chubascos ocasionales, sobre todo en el Mediterráneo. Ten en cuenta que en general las edificaciones no tienen calefacción, así que puede que haga frío en algunos hoteles, en especial en Alejandría debido a la humedad.

Temporada media: marzo y mayo / septiembre y octubre

En primavera, algunas tormentas de arena alteran el tráfico aéreo.

El calor puede durar hasta octubre, cuando hay menos gente.

En otoño el mar está templado y no hay multitudes en los enclaves mediterráneos.

Temporada baja (junio, julio y agosto)

Se puede aprovechar para estar en la costa. Es temporada alta en el Mediterráneo, con el clima más fresco del país.