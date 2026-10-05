El copiloto de Flydubai tenía como objetivo estrellar el avión contra el principal aeropuerto de Israel

Los detalles El copiloto también había operado un vuelo a Tel Aviv a principios de este año con la intención de secuestrar y estrellar el avión en aquella ocasión, pero finalmente decidió no hacerlo.

El copiloto de Flydubai que apuñaló a su capitán en un presunto intento de estrellar el avión ha indicado a los interrogadores de Emiratos Árabes Unidos que había planeado el ataque antes de ser contratado por la aerolínea estatal de Dubái, según dos funcionarios israelíes con conocimiento en la investigación.

El diario The Times of Israel ha informado que el copiloto Hamam al-Hammami, quien actualmente se encuentra detenido, reveló recientemente sus planes en caso de que llegara a tomar el control del avión de Flydubai.

Según informaron los medios de comunicación de los Emiratos Árabes Unidos, Al-Hammami pretendía obtener todos los permisos de aterrizaje necesarios para luego estrellar el avión contra un rascacielos o el aeropuerto Ben Gurion de Israel.

Al parecer, según informan, el sospechoso, de origen omaní, esperó a que el avión estuviera sobre Jordania para que nadie notara nada extraño. Sin embargo, este plan fracasó porque el capitán Smit Machchhar, a pesar de estar gravemente herido, logró abrir la puerta de la cabina, lo que permitió a un grupo de pasajeros reducir a Hammami y aterrizar el avión.

"Investigué a fondo las aerolíneas que vuelan a Tel Aviv. Por eso elegí Flydubai. Lo tenía planeado incluso antes de que me contrataran", declaró Al-Hammami, según el Canal 13.

Según fuentes israelíes, lo más probable es que Al-Hammami actuara solo para tomar el control del vuelo FZ1073. "Tel Aviv aún no ha detectado ninguna conexión entre este individuo y ninguna organización o gobierno ", han informado los medios israelíes.

El copiloto también había operado un vuelo a Tel Aviv a principios de este año con la intención de secuestrar y estrellar el avión en aquella ocasión, pero finalmente decidió no hacerlo. No estaba claro de inmediato por qué el copiloto cambió de opinión en ese vuelo anterior, aunque, según la fuente, se cree que el copiloto conocía a alguien que iba a bordo.

El copiloto del vuelo FZ1073 de Flydubai, que se dirigía a Israel desde Dubái, atacó al piloto con un hacha de emergencia, según declaró el fiscal general de Emiratos Árabes Unidos, quien calificó el incidente de "ataque terrorista".

Dos fuentes han dicho que el copiloto es un ciudadano omaní llamado Hamam al-Hammami. Los funcionarios israelíes no han identificado al copiloto, pero han dicho que es de Omán. Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos y Flydubai no han revelado públicamente la identidad del copiloto.

El sospechoso pasó tiempo en Nueva Zelanda y Autralia

El subcomisario de Policía de Nueva Zelanda, Michael Johnson, ha declarado que el copiloto había pasado un tiempo en el país y que la Policía neozelandesa estaba investigando ese periodo.

Una unidad australiana de lucha contra el terrorismo integrada por varias agencias también está investigando los vínculos con Australia del copiloto, quien estuvo matriculado en la Universidad RMIT de Melbourne, en el estado de Victoria. Una cuarta fuente ha dicho que el copiloto había estudiado allí aproximadamente una década atrás.

Netanyahu ha declarado que el copiloto había sido sometido a un adoctrinamiento islamista radical y que era claramente suicida, aunque no ha dicho cuándo ni dónde se produjo supuestamente ese adoctrinamiento. El copiloto completó tres meses de formación teórica en Royal Air Maroc en 2025, pero su solicitud para trabajar allí fue posteriormente rechazada, según la aerolínea marroquí.

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