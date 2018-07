El coordinador antiterrorista de la Unión Europea alerta del riesgo de ciberataques a centrales nucleares en pocos años

El coordinador antiterrorista de la Unión Europea (UE), Gilles de Kerchove, alerta del riesgo de que de aquí a cinco años los yihadistas puedan cometer ciberataques en centrales nucleares y otros objetivos a través de internet, explica en una entrevista que publica el diario La Libre Belgique.

De Kerchove reconoce que es "incapaz de decir si hay fallos en la protección" de las centrales nucleares belgas, pero admite que no le sorprendería "que en el futuro, el sector nuclear sea objetivo de ciberataques".

"No creo que el ciberterrorismo sea ya un realidad, pero no me extrañaría que antes de cinco años haya tentativas de utilizar internet para cometer atentados", dice.

Ello podría afectar, añade, "al centro de gestión de una central nuclear, a una presa, a un centro de control aéreo o al conmutador de los ferrocarriles". Por ese motivo, considera que es urgente invertir en reforzar la seguridad en ese ámbito, ya que teme que "las nuevas tecnologías permitan a un individuo aislado cometer un atentado de gran escala".

Advierte además de que el Estado Islámico "ha demostrado una enorme sofisticación en el uso de las redes sociales", y de que hay jóvenes aficionados a las nuevas tecnologías, "es una generación que ha nacido con Internet".

Alerta asimismo de que existe la amenaza de "la miniaturización de los explosivos, y de la biotecnología". Por ejemplo, precisa, "sería posible a través de biotecnologías de síntesis, manipular virus de tipo ébola", y añade que la Comisión Europea está reflexionando sobre la manera de aumentar la defensa de los Estados miembros contra los ciberataques.