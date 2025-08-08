Continúa la pesadilla en Gaza: las muertes por inanición y casos de desnutrición graves en menores rompen récords

Los detalles La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recogido solo en julio la escalofriante suma de 12.000 menores de cinco años en condiciones graves por falta de alimentos: "Es la cifra mensual más alta jamás registrada".

Miles de gazatíes sufren cada día una terrorífica situación de hambre y caos por la dura ofensiva del Ejército israelí. La guerra está dejando daños colaterales: no solo existen bajas militares, sino que las muertes por inanición se han disparado.

Tanto es así que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recogido solo en julio la escalofriante cifra de 12.000 niños menores de cinco años en condiciones de desnutrición graves. Esta es "la cifra mensual más alta jamás registrada", sostiene el secretario general Tedros Adhanom.

Entre los afectados se encuentra Roa, una niña de dos años y medio que falleció de inanición en una tienda de campaña de la localidad de Al Mawasi. Los doctores aseguran que esta víctima estaba completamente sana, pero que su cuerpo de siete kilos no pudo soportar casi dos años de genocidio.

Ya son 96 los niños que han perdido la vida por no poder soportar el hambre en un lugar donde acudir a puntos de recogida de ayuda humanitaria conlleva el riesgo de morir o de entrar en graves altercados por la lucha de un pedazo de comida.

Asimismo, se ha confirmado que la suma de menores graves por desnutrición desde los ataques por parte de Hamás el 7 de octubre ha ascendido a 200.000. Esto deja ver que la ayuda que ha llegado hasta ahora ha sido insuficiente y que se necesitan cinco veces más camiones diarios de los que proporcionan alimentos y productos básicos.