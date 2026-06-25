El Comité de Emergencia se moviliza para ayudar a los afectados por los terremotos en Venezuela: así puedes donar y ayudar

El Comité de Emergencia Español ha puesto en marcha sus protocolos de actuación para apoyar a la población afectada tras el terremoto que se ha producido en Venezuela. Envía un Bizum con el código 02076 o llama al 900 595 216 y colabora con el Comité de Emergencia Español.

El Comité de Emergencia Español ha activado sus protocolos de actuación para ayudar a la población afectada por los devastadores terremotos registrado en Venezuela. Desde laSexta, desde el Grupo Atresmedia, nos sumamos a esta iniciativa para apoyar la recaudación de fondos destinada a cubrir necesidades urgentes como agua, alimentos, refugio, atención médica y saneamiento.

Puedes colaborar enviando un Bizum al código 02076 o a través de la web comiteemergencia.org. Tu ayuda es esencial. En una emergencia como esta, cada minuto cuenta y cada aportación puede salvar vidas.

Estas son todas las formas en las que puedes ayudar en la recuperación tras los terremotos en Venezuela:

SMS con la palabra «JUNTOS» al 28014

Llama al 900 595 216

Bizum: 02076

Transferencia bancaria: ES24 2100 5731 7202 0035 4082

A través de la web: www.comiteemergencia.org

Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), un temblor preliminar de magnitud 7,2 fue seguido, apenas unos segundos después, por un temblor principal de magnitud 7,5, lo que se conoce como un "doblete sísmico".

Ante esta situación, en estos momentos, siete ONG del Comité de Emergencia Español, Aldeas Infantiles SOS, Acción contra el Hambre, Educo, Entreculturas, Médicos del Mundo, Plan International y World Vision, ya están preparadas para atender las necesidades más urgentes, centrando sus esfuerzos en sectores que pueden ser clave, como refugio, alimentación, agua y saneamiento y asistencia sanitaria.

"Desde el Comité de Emergencia queremos enviar todo nuestro apoyo y fuerza a las víctimas de los terremotos en Venezuela y a las entidades ocupadas en las labores de asistencia. Una vez más, hemos puesto en marcha nuestros protocolos de actuación para ayudar a la población afectada en lo que haga falta. Gracias a la labor conjunta de las empresas que colaboran con el Comité de Emergencia Español y la sociedad en su conjunto, podremos salvar más vidas", afirma Sara Barbeira, directora del Comité de Emergencia Español.

El Comité de Emergencia Español, integrado por Acción Contra el Hambre, Aldeas Infantiles SOS, Educo, Entreculturas, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan Internacional y World Vision, nació para ofrecer un mecanismo de respuesta rápida ante situaciones de emergencia para permitir: incrementar el apoyo ciudadano en diferentes crisis humanitarias, actuar como nexo de unión permanente entre ONG, empresas, medios de comunicación y la ciudadanía, aumentar la confianza social en las ONG en situaciones de emergencia, rindiendo cuentas del impacto de la actuación y actuar conjuntamente como un referente de la ayuda de emergencia ante la sociedad.

Desde esta cadena colaboramos con el Comité de Emergencia Español en la recaudación de fondos para esta catástrofe. Cubrir con rapidez las necesidades básicas es fundamental para salvar vidas. Contribuye a proporcionar agua, alimentos, refugio, combustible, atención médica y psicosocial y saneamiento a las personas damnificadas.

Los seísmos han dejado cientos de muertos y heridos, todavía sin cuantificar. Se prevé que la cifra de víctimas y de personas damnificadas aumente en las próximas horas a medida que avanzan los equipos de rescate. Además, importantes infraestructuras, edificios y hospitales han quedado devastados.

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