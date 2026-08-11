"Nunca habíamos tenido una experiencia tan aterradora": así vivió Lina María García el terremoto en Cali (Colombia)

La directora de la Escuela de Odontología de la Universidad del Valle señala que, en esta ocasión, el radio de acción del terremoto "fue muy grande".

Este martes un terremoto de magnitud 7,4 sacudía Colombia. Lina María García Zapata, directora de la Escuela de Odontología de la Universidad del Valle, lo vivió en Cali. "Nunca habíamos tenido una experiencia tan aterradora", afirma.

"Vinculó nueve departamentos, cosa que fue muy distinta a lo que habíamos experimentado anteriormente", cuenta, "siempre se ubicaba en uno o dos, como máximo". "El radio de acción fue muy grande", añade. García explica que cuando comenzaron a indigar qué sucedía se dieron cuenta que el efecto fue muy amplio.

García indica que iban a comenzar las clases con los alumnos de posgrado, pero, por fortuna, cuando se produjo el terremoto estos todavía no habían llegado. "Nuestra universidad tuvo daños mínimos, pero nosotros estábamos apoyados por el Hospital Universitario del Valle", explica. Lina indica que en la tarde del martes, se desplomó el área de la UCI y que este miércoles han evacuado el centro hospitalario por completo y solo atienden urgencias.

Lina María señala que han colapsado tres hospitales en esa región. "Han colapsado alrededor de 45 edificios y hay seis aeropuertos que no están operando por los daños estructurales sufridos", concluye.

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