Un periodista colombiano lamenta que "hay muchas zonas rurales a las que el Gobierno ni ha podido llegar"

Según Julián Ecury, "aún no se alcanza a dimensionar el balance de lo que realmente sucedió". Sobre todo en Chocó, "la región más pobre de Colombia, donde seis de cada diez personas viven en situación de pobreza".

Colombia se encuentra en una intensa búsqueda de supervivientes tras un terremoto de 7,4 que azotó el centro y oeste del país, dejando más de 240 muertos. Julián Ecury, periodista colombiano, expresó su impotencia y deseo de ayudar desde la distancia. El epicentro del sismo, localizado a gran profundidad, amplió su impacto. Ecury destaca que aún no se conoce la verdadera magnitud del desastre, especialmente en zonas rurales y aisladas donde el Gobierno no ha llegado. Las áreas más afectadas, como Chocó, carecen de recursos básicos, dificultando la comunicación y la evaluación del daño real.

Colombia pone todos sus esfuerzos en buscar a supervivientes entre los escombros después de que un terremoto de 7,4 sacudiera el centro y el oeste del país. La cifra de muertos, que no para de aumentar, es ya superior a los 240. La de desaparecidos todavía se desconoce oficialmente.

En Más Vale Tarde han entrevistado a Julián Ecury, un periodista colombiano que sigue con terror la evolución del sismo. El epicentro del terremoto se localizó a mucha profundidad y eso ha motivado que el espectro donde se ha notado haya sido mucho mayor. "En este momento, la sensación es de impotencia", ha explicado este periodista, que lamenta "estar a tantos kilómetros, lejos de tu familia". Quiere ayudar "a levantar piedras, ayudar a toda la comunidad", ese sería ahora mismo su mayor deseo.

Y es que, según ha contado en MVT Ecury, todavía no conocemos la verdadera dimensión de la tragedia de este terremoto en Colombia. Hay cifras de víctimas, pero no de las zonas más rurales y aisladas. "Aún no se alcanza a dimensionar el balance de lo que realmente sucedió, porque hay muchas zonas rurales a las que el Gobierno todavía no ha podido llegar", ha asegurado.

"Los medios de comunicación no saben en este momento la profundidad y lo que realmente sucede en estas zonas más abandonadas por el Estado". Ha denunciado en alusión a las zonas más devastadas. Porque no se ha vivido lo mismo en la zona del Eje Cafetero, al que pertenece Pereira y que al ser más turística, tiene más medios, que la pobre área del Chocó.

"La zona del Chocó es la región más pobre de Colombia. Allí seis de cada diez personas viven en situación de pobreza, que no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas". Por eso, dice el periodista, "son zonas en las que aún no hemos podido contemplar la magnitud del desastre, porque son personas que no tienen un dispositivo móvil para comunicarse, no tienen internet. Entonces, la verdad que en este momento podemos hablar de un balance preliminar, pero en las grandes capitales".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido