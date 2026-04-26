Gurpegui no ve "montaje" en el ataque a Trump en el Hilton: "Probablemente sea un lobo solitario en un atentado muy burdo"

El contexto El presidente, en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, fue evacuado por el Servicio Secreto después de que un asaltante tratase de entrar al lugar armado con una escopeta.

José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin, ha evaluado el intento de ataque contra Donald Trump en el hotel Hilton de Washington, sugiriendo que podría tratarse de un "lobo solitario" debido a la dificultad de superar los altos niveles de seguridad en el evento. Gurpegui señala que el incidente ocurre en un momento oportuno para Trump, quien ha visto un deterioro en su aceptación, especialmente entre los evangelistas blancos, perdiendo más del 40% de su apoyo. Aunque aún no ha invocado a Dios en sus declaraciones, Gurpegui no descarta que lo haga pronto. Además, predice un aumento exponencial en su popularidad dentro del movimiento MAGA.

José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin, ha analizado el intento de ataque contra Donald Trump en el hotel Hilton de Washington. "No me atrevo a asegurar ni casi a insinuar que esto sea un montaje", ha afirmado.

"Probablemente sea un lobo solitario en un atentado muy burdo. Quien haya tenido relación con ese evento y esa cena sabe de los niveles de seguridad y los anillos que hay que pasar. Las opciones de éxito son escasas", cuenta.

En ese sentido, afirma que el atentado le llega a Trump "en el mejor momento": "Aún no he escuchado declaraciones hablando de dios, que dios lo ha salvado o que está de su lado. No me extrañaría que lo hiciera pronto por el deterioro de la aceptación de Trump entre los americanos. Ha perdido porcentajes superiores al 40% entre los evangelistas blancos".

"De ahí el famoso cartel comparándose con la figura de Jesucristo que rápidamente retiró", ha expuesto Gurpegui.

En sus palabras, ha explicado lo que pueda pasar en cuanto a su popularidad en el movimiento MAGA: "Va a crecer de manera exponencial".

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