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Intento de asesinato

Gurpegui no ve "montaje" en el ataque a Trump en el Hilton: "Probablemente sea un lobo solitario en un atentado muy burdo"

El contexto El presidente, en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, fue evacuado por el Servicio Secreto después de que un asaltante tratase de entrar al lugar armado con una escopeta.

Gurpegui, sobre el ataque a Trump
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José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin, ha analizado el intento de ataque contra Donald Trump en el hotel Hilton de Washington. "No me atrevo a asegurar ni casi a insinuar que esto sea un montaje", ha afirmado.

"Probablemente sea un lobo solitario en un atentado muy burdo. Quien haya tenido relación con ese evento y esa cena sabe de los niveles de seguridad y los anillos que hay que pasar. Las opciones de éxito son escasas", cuenta.

En ese sentido, afirma que el atentado le llega a Trump "en el mejor momento": "Aún no he escuchado declaraciones hablando de dios, que dios lo ha salvado o que está de su lado. No me extrañaría que lo hiciera pronto por el deterioro de la aceptación de Trump entre los americanos. Ha perdido porcentajes superiores al 40% entre los evangelistas blancos".

"De ahí el famoso cartel comparándose con la figura de Jesucristo que rápidamente retiró", ha expuesto Gurpegui.

En sus palabras, ha explicado lo que pueda pasar en cuanto a su popularidad en el movimiento MAGA: "Va a crecer de manera exponencial".

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