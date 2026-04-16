Cinco mujeres acusan de violación a un congresista demócrata de California: "Me estranguló, pensé que me moría"

¿Qué ha pasado? Una de las denunciantes afirma que el político la drogó después de fingir ser su amigo. "Me dijo que necesitaba recoger unos documentos de su habitación de hotel. Al llegar ya estaba inconsciente", relata.

Eric Swalwell, quien era el favorito para suceder al gobernador de California, Gavin Newsom, ha visto su carrera política desmoronarse tras ser acusado por varias mujeres de drogar y agredir sexualmente. Lonna Drewes, la última en alzar la voz, relató su experiencia, afirmando que Swalwell la violó y estranguló, dejándola inconsciente. A pesar de las acusaciones, Swalwell niega los hechos y califica las denuncias como falsas, argumentando que ha servido al público durante más de 20 años. Sin embargo, las acusaciones han tenido un impacto significativo, llevándolo a renunciar a su escaño en la Cámara de Representantes y abandonar sus aspiraciones de ser gobernador. Las víctimas exigen justicia para evitar que pueda dañar a más mujeres.

Eric Swalwell era el elegido para sustituir al gobernador de California. Era el favorito. Era a quien todos en las encuestas le daban por ganador para tomar el relevo de Gavin Newsom. Pero no, no va a serlo. Porque ni falta va a hacer recordar su nombre en el terreno político después de que varias mujeres le hayan acusado de haberlas drogado y violado.

De haber cometido contra ellas violentas agresiones sexuales. La última de las cinco en alzar la voz contra él es Lonna Drewes, que narra cómo sucedió todo con alguien que fingió ser su amigo y que, en cuanto tuvo ocasión, la violó.

"Me dijo que necesitaba recoger unos documentos de su habitación de hotel. Cuando llegué ya estaba inconsciente. No podía mover ni los brazos ni el cuerpo. Me violó. Me estranguló", cuenta Drewes.

Ha tenido que esperar ocho años para poder contar la verdad: "Todo este retraso no se debe a la duda, sino al miedo. Miedo a su poder político".

"Mientras me estrangulaba perdí el conocimiento. Pensé que me moría. No consentí ninguna actividad sexual", dice Drewes sobre el congresista demócrata.

El, lo de siempre. No solo lo niega todo sino que cuestiona las denuncias en vísperas de las elecciones a gobernador de California: "No pretendo ser perfecto ni un santo. He cometido errores de juicio en el pasado, pero son cosas entre mi mujer y yo".

"Estas acusaciones de agresión sexual son rotundamente falsas. No ocurrieron", insiste, manteniendo un argumento que choca de manera frontal con el de sus víctimas. "Durante más de 20 años he servido al público. Represento a las víctimas, especialmente a las de agresión sexual, en los tribunales", comparte.

Ellas, mientras, lo tienen claro: "No habrá justicia hasta que él no pueda volver a hacer daño a una mujer nunca más".

De momento, ya le han obligado a renunciar a sus escaño en la Cámara de Representantes y a decir adiós a sus aspiraciones para ser gobernador de California.

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