Cinco días y una sola rueda de prensa: así ha sido la fugaz caída de Katie Zacharia como portavoz de Trump

El contexto En su comparecencia, al referirse al presidente estadounidense, Zacharia confundió a Trump con su marido: "Mi presidente… perdón, mi marido". Una equivocación que se sumó a las dificultades de una intervención que duró apenas 14 minutos y en la que respondió a solo tres preguntas.

Katie Zacharia duró apenas cinco días como portavoz de prensa de Donald Trump, tras un único y accidentado encuentro con los periodistas en la Casa Blanca. Su debut estuvo marcado por titubeos, respuestas insatisfactorias y un error notable al confundir a Trump con su marido. Su intervención, que duró 14 minutos, fue criticada por la prensa y generó dudas sobre su trayectoria profesional, ya que admitió no haber aprobado el examen de abogacía en California. Trump, sin embargo, defendió su actuación y sugirió que reconsiderara su permanencia en el cargo. Su salida fue objeto de burlas en redes sociales, destacando la ironía de los demócratas.

No se recuerda una salida tan exprés. Apenas cinco días ha durado Katie Zacharia como portavoz de la Casa Blanca. Su nombramiento, anunciado el pasado 9 de octubre, ha terminado después de un único encuentro con los periodistas en la residencia de Donald Trump, marcado por las preguntas sin respuesta y un error que no pasó desapercibido.

Su primera y última rueda de prensa comenzó con una sonrisa y un saludo entusiasta: "Good morning!", arrancaba ante los periodistas. A lo que añadió: "Es un honor para mí". Fue este pasado martes y su comparecencia prometía desde el principio, al hablar de Venezuela, sus respuestas no terminaban de despejar las dudas y, durante buena parte de la intervención, apenas levantaba la vista de los papeles.

La situación no mejoró con las preguntas de los periodistas y es que en un momento de su comparecencia, se refirió a una cifra de 54 billones de dólares, mientras que, al ser preguntada por la guerra de Ucrania, no supo aclarar si Estados Unidos había dejado de compartir información con Kyiv. "Tendré que contestarte más tarde a eso", respondió.

Y llegó el momento más incómodo, cuando al referirse al presidente estadounidense, Zacharia confundió a Trump con su marido: "Mi presidente… perdón, mi marido". Una equivocación que se sumó a las dificultades de una intervención que duró apenas 14 minutos y en la que respondió a solo tres preguntas. Trump salió entonces en su defensa y ese mismo martes elogió su actuación ante los medios: "Creo que lo hizo excelente. Me pareció muy buena".

A las críticas por su debut se sumaron las dudas sobre su trayectoria profesional ya que la exportavoz se había presentado como abogada, pero reconoció que no había aprobado el examen de acceso al colegio de abogados de California. Y, finalmente, llegó la despedida, momento en el que Trump reconoció que había hablado con ella sobre la posibilidad de abandonar el puesto: "Le he dicho a Katie 'Ya sabes, no tienes que hacer esto si no quieres. Honestamente, si yo fuera tú, lo reconsideraría'. Solo quiero que ella sea feliz".

Cinco días después de su llegada, Zacharia dejaba la secretaría de prensa de la Casa Blanca. Una salida que se convirtió rápidamente en material para las redes sociales: los demócratas aprovecharon la ocasión para ironizar con su fugaz paso por el cargo.

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