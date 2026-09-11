Chile afronta el 53 aniversario del golpe de Estado de Pinochet sin actos oficiales por primera vez en democracia

Los detalles Kast es el primer mandatario, desde el retorno a la democracia en 1990, que apoyó la dictadura. El ultra señala que "no hay problema" si alguien quiere orar en la misa de cada viernes en el palacio de Gobierno.

Chile no celebrará un acto oficial por el 53 aniversario del golpe de Estado de Pinochet de 1973, según ha decidido el presidente José Antonio Kast, quien ha optado por mantener su agenda habitual en la región de Los Ríos. Es la primera vez que no se realiza una ceremonia institucional para conmemorar el derrocamiento de Salvador Allende desde la vuelta de la democracia. Kast, el primer mandatario que apoyó la dictadura de Pinochet, ha enfatizado que no habrá actos especiales y que respeta las diferentes sensibilidades. El portavoz Claudio Alvarado ha destacado que el Gobierno se enfoca en las prioridades ciudadanas y en evitar los extremos del pasado.

Chile no contará con un acto oficial por el 53 aniversario del golpe de Estado de Pinochet de 1973. Así lo ha decidido el presidente, José Antonio Kast, que ha descartado la celebración de una ceremonia especial en el Palacio de La Moneda y ha optado por mantener su agenda habitual, con actividades en la región de Los Ríos.

De esta forma, esta se convierte en la primera vez que en el país no habrá una ceremonia institucional para recordar la fecha en la que las Fuerzas Armadas derrocaron al presidente Salvador Allende desde la vuelta de la democracia.

"Mi postura es conocida", se ha justificado Kast, que es el primer mandatario, desde el retorno a la democracia en 1990, que apoyó la dictadura de Pinochet. Un momento que ha aprovechado para señalar que no tiene problema en que ese día, si alguien quiere orar en la misa de cada viernes en el palacio de Gobierno, lo haga.

"Nosotros estamos hoy en día orando por el Chile de hoy y el Chile del futuro", ha recalcado, descartando que él vaya a acudir. Al ser preguntado directamente por si habría algún acto especial, ha dejado claro que no habrá "ninguno".

Por su parte, el portavoz y ministro del Interior, Claudio Alvarado, ha explicado que el 11 de septiembre es una fecha ante la que los chilenos se aproximan con "diferentes tipos de sensibilidades y de sentimientos", asegurando que el Gobierno respeta esas distintas posiciones.

Alvarado ha justificado la decisión dentro de la voluntad del Ejecutivo de concentrarse en las prioridades de los ciudadanos y de construir un Chile hacia adelante. El Gobierno sostiene que las diferencias políticas no deben llevar al país "a los extremos del pasado".

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