Camarero advierte del posible "subidón histórico" en el precio de la gasolina: "No se ha visto ni con la guerra de Ucrania"

Los detalles La guerra en Oriente Medio ha puesto en el foco al Estrecho de Ormuz, por donde pasa, o pasaba, el 20% del petróleo mundial. Irán dice que está bajo su control y amenaza con atacar a los barcos que no cumplan "el protocolo".

La situación en Oriente Medio, especialmente en el Estrecho de Ormuz, está generando un aumento considerable en los precios del combustible. La guerra en Irán, los ataques de EE.UU. e Israel sobre Teherán y la respuesta iraní han provocado un incremento en el precio del barril de crudo, que ha alcanzado casi los 90 dólares. José María Camarero, periodista de 'ACB', advierte que esta subida aún no se ha reflejado completamente en las estaciones de servicio, pero se espera que continúe. El diésel ha aumentado casi 30 céntimos por litro, un incremento sin precedentes recientes. Emiratos Árabes Unidos y Kuwait han reducido su producción de petróleo debido a las tensiones en el Estrecho de Ormuz, y se teme que el precio del barril pueda alcanzar los 150 dólares.

Lo peor está por llegar. Eso es lo que parece va a suceder con el precio de la gasolina. Con el precio del diésel. Con lo que habrá que pagar por el combustible y por llenar el vehículo. Todo, por la guerra de Irán. Por los ataques de EEUU y de Israel sobre Teherán y por la posterior respuesta iraní. Por la situación del Estrecho de Ormuz. Por un precio del barril de crudo que no ha dejado de subir desde hace una semana.

Que ha mantenido su tendencia ascendente desde el bombardeo en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. Ahora, la situación en Oriente Medio preocupa y además se va a notar en la cartera con una subida del precio del combustible que "puede ser bastante considerable".

Así lo ha apuntado José María Camarero, periodista de 'ACB', después de que el barril de crudo cerrase el viernes en "cerca de 90 dólares". "Aún no se ha reflejado en las estaciones de servicio. Podemos ver un incremento adicional a lo que llevamos viendo desde el primer minuto", apunta.

"El diésel ha subido casi 30 céntimos el litro, es algo que no hemos visto ni con la guerra en Ucrania", insiste el periodista.

Porque con el tiempo el precio va a seguir en ascenso: "En esta nueva semana habrá incrementos que reflejarán lo que se ve Irán".

Lo que está pasando en un Golfo Pérsico en el que el Estrecho de Ormuz es clave. Por allí es por donde pasa, o pasaba, el 20% del petróleo mundial. Ahora, con Irán afirmando que está bajo su control, el tráfico marítimo es más bien escaso ante la amenaza de ataque de la nación persa.

En Qatar, en ese sentido, dan pro hecho que el precio de 90 dólares el barril se queda corto y que podría llegar incluso a alcanzar los 150.

Mientras, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait han reducido ya su producción de petróleo ante las alertas en el Estrecho de Ormuz. La empresa Abu Dhabi National Oil Co. ha afirmado que está "gestionando los niveles de producción en alta mar para satisfacer las necesidades de almacenamiento", en un comunicado recogido por la agencia Bloomberg.

De la misma manera, Kuwait Petroleum Corp. ha anunciado una reducción de la producción en sus yacimientos petrolíferos y refinerías ante las "amenazas iraníes contra el paso seguro de barcos por el Estrecho de Ormuz".

