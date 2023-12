El año 2023 ha sido clave para muchos países: en España se celebraron unas elecciones generales que, tras varios meses de negociaciones, llevaron a acuerdos para mantener un Gobierno socialista de coalición, y que tuvieron lugar después de unas municipales que abrieron la puerta de muchos gobiernos locales a la extrema derecha. No fue el único espacio donde la ultraderecha ha tenido protagonismo: las elecciones argentinas dieron la victoria al ultraderechista Javier Milei, acusado de violencia de género y plagio, mientras que en Países Bajos ganó el Partido de la Libertad de Geert Wilders, gracias a su discurso contra la inmigración.

Ahora bien, el año que entra no se queda atrás en importancia. Más de medio centenar de países tienen sus citas con las urnas en 2024, en un contexto en el que las amenazas a la democracia están a la orden del día; tanto, que en Alemania ya consideran a los grupos de extrema derecha como la principal amenaza a la democracia germana. Este es el calendario electoral mundial de 2024:

Elecciones entre enero y marzo de 2024

Durante el primer trimestre del año se concentran numerosos comicios, entre ellos uno de los más relevantes, teniendo en cuenta la situación actual. El 17 de marzo se celebran en Rusia las primeras elecciones a nivel federal desde el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022, con el actual jefe del Kremlin, Vladímir Putin, de 71 años, como candidato a la reelección por quinta vez desde el año 2000 y con una victoria casi segura. Los comicios, en los que no participará ningún candidato abiertamente opositor, serán una especie de referendo sobre la marcha de la campaña militar rusa en Ucrania en la que el Kremlin no ha logrado aún los objetivos que se marcó al invadir el país vecino.

Putin cumple actualmente su cuarto mandato al frente de Rusia, si bien desde la caída de Boris Yeltsin ha ocupado siempre algún puesto de poder en la nación euroasiática, bien sea como primer ministro —de 2008 a 2012— o como presidente —desde 2000 hasta 2008 y desde 2012 a la actualidad—. Para estas elecciones, la Comisión Electoral Central de Rusia se negó a registrar al grupo de iniciativa de la periodista anti-Kremlin Yekaterina Duntsova, de 40 años, quien con anterioridad había criticado las políticas de Putin así como la guerra contra Ucrania y se ofreció a los votantes como una alternativa.

7 de enero - Elecciones al Parlamento de Bangladés

9 de enero - Elecciones a la Asamblea Nacional de Bután (segunda vuelta)

13 de enero - Elecciones presidenciales y parlamentarias en Taiwán

14 de enero - Elecciones presidenciales en Comoras

28 de enero - Elecciones presidenciales en Finlandia

4 de febrero - Elecciones presidenciales y parlamentarias en El Salvador y presidenciales en Malí

7 de febrero - Elecciones presidenciales en Azerbaiyán

8 de febrero - Elecciones al Parlamento de Pakistán

14 de febrero - Elecciones parlamentarias y presidenciales en Indonesia

25 de febrero - Elecciones presidenciales en Senegal y al Parlamento en Bielorrusia

- Elecciones presidenciales en Senegal y al 10 de marzo - Elecciones (adelantadas) en Portugal

15-17 de marzo - Elecciones presidenciales en Rusia

Los comicios en Taiwán llegan en un momento de elevada tensión entre la isla y la China continental, que reclama soberanía sobre este territorio. El candidato del gobernante Partido Democrático Popular (PDP) y actual vicepresidente, William Lai (Lai Ching-te), lideran actualmente las encuestas.

→ China vs. Taiwán: las claves para entender el conflicto

Elecciones en el segundo trimestre de 2024

Entre las citas electorales del 2024 están las elecciones al Parlamento Europeo que tienen lugar entre los días 6 y 9 de junio en los 27 países de la UE y que determinarán el rumbo de la política comunitaria. Coincidiendo con estas también tienen lugar las de Bélgica, que se desarrollan el día 9 de junio. En la llamada "mayor democracia del mundo", India, también el país más poblado (1.428 millones de habitantes) y la tercer mayor economía del mundo, también se celebran elecciones en el segundo trimestre del año y el primer ministro, Narendra Modi, cuenta con grandes posibilidades de lograr un tercer mandato consecutivo, según las encuestas.

Por su parte, en las elecciones de México se presentan por primera vez en la historia dos mujeres como principales candidatas: la oficialista Claudia Sheinbaum, ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Xóchitl Gálvez, exsenadora y líder de la plataforma opositora Fuerza y Corazón por México.

10 de abril - Elecciones al Parlamento de Corea del Sur

5 de mayo - Elecciones presidenciales y parlamentarias de Panamá

12 de mayo - Elecciones presidenciales en Lituania

19 de mayo - Elecciones presidenciales y parlamentarias en República Dominicana

1 de junio - Elecciones presidenciales en Islandia

2 de junio - Elecciones al Congreso y presidenciales en México

6-9 de junio - Elecciones al Parlamento Europeo

9 de junio - Elecciones al Parlamento en Bélgica

Elecciones durante el verano de 2024

Durante los meses más próximos a la estación de verano (en el hemisferio norte) no se suelen celebrar muchas elecciones; de hecho, en algunas partes de España incluso está prohibido celebrar elecciones en julio y agosto, debido a las altas temperaturas que se pueden alcanzar. Ahora bien, no quiere decir que no haya ningún proceso.

Para este trimestre están convocadas las elecciones presidenciales y legislativas de Ruanda, en las que Paul Kagame espera renovar su mandato. Es la primera vez que ambos comicios se celebran el mismo día, en una medida que, según la Comisión Nacional Electoral (CNE), se buscará reducir los costes y facilitar el voto a los ciudadanos. Kagame se presenta como representante del Frente Patriótico Ruandés (FPR) para intentar extender su mandato, que dura ya 23 años. Paul Kagame fue reelegido el pasado mes de abril como líder del partido, con el 99,8% de los votos, enfrentándose a un único candidato: el embajador ruandés en Indonesia.

Kagame ascendió como hombre fuerte del país tras el genocidio de 1994, consolidando su dominio seis años después, con el comienzo de su primer mandato presidencial. En 2015 enmendó la Constitución hasta el punto de que le permite, en teoría, permanecer en el poder hasta 2034 si así lo decidiera la población. Los mandatos en Ruanda duran siete años.

Las últimas elecciones del año 2024

En Venezuela también tocan elecciones presidenciales en 2024, aunque todavía no hay una fecha específica para una votación en la que la oposición unida, que en 2018 se abstuvo de participar, decidió concurrir como resultado de una larga negociación política con el Gobierno chavista dirigida a obtener garantías de limpieza y justicia electoral. Chavismo y oposición pactaron celebrarlas en el segundo semestre del año y, siguiendo el calendario constitucional, las elecciones en Venezuela podrían ser en diciembre. La gran incógnita es si la exdiputada María Corina Machado, elegida en las primarias pero inhabilitada para ocupar cargos públicos de elección popular, podrá finalmente ser la candidata opositora como reclaman países como Estados Unidos, que ha respaldado activamente la negociación Gobierno-oposición.

9 de octubre - Elecciones presidenciales y al Parlamento de Mozambique

27 de octubre - Elecciones parlamentarias y presidenciales en Uruguay

5 de noviembre - Elecciones en Estados Unidos

12 de noviembre - Elecciones presidenciales y al Parlamento de Palaos

7 de diciembre -Elecciones presidenciales y parlamentarias en Ghana

Las elecciones que concitan más atención son las presidenciales en Estados Unidos, fijadas para el 5 de noviembre y cuyos resultados tienen siempre efectos en el escenario geopolítico mundial. Previsiblemente, pues aun falta celebrar las primarias, los candidatos serán los mismos que en las de 2020: el demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump, que representan modelos antagónicos de país.

Las probables elecciones pero aún inciertas

No todos los comicios de 2024 están perfectamente definidos a día 1 de enero. Ucrania es precisamente uno de los países donde, según el calendario electoral, correspondería elegir un nuevo gobernante en 2024, pero no es todavía seguro que se convoquen. El mandato del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, vence el próximo 31 de marzo, pero mientras esté en vigor la ley marcial por la guerra con Rusia no se puede llamar a las urnas, aunque el mandatario ha dejado ver la posibilidad de legislar para permitirlo.

También hay otros países cuyos calendarios electorales aún no están definidos, entre los que se encuentran Austria, Eslovaquia, Rumanía o Reino Unido. Según la revista 'The Economist', más de 4.100 millones de personas, lo que significa el 51% de la población mundial, residen en los países donde el 2024 es un año electoral.