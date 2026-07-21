Burnham inicia su mandato como primer ministro anunciando la supresión del IVA sobre la electricidad en el Reino Unido

Los detalles Andy Burnham, recién nombrado primer ministro del Reino Unido, ha anunciado la primera medida económica: las facturas eléctricas estarán exentas del IVA (20 % en el Reino Unido) a partir del próximo 1 de octubre.

El nuevo primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, ha anunciado su primera medida económica tras asumir el cargo: eliminar el IVA del 20% sobre las facturas de electricidad a partir del 1 de octubre. Esta decisión busca aliviar la crisis del coste de vida y se financiará cancelando el programa de identidad digital, cuyo coste era de 600 millones de libras anuales. Burnham destacó que esta medida pretende dar un respiro económico a los ciudadanos. El ministro de Hacienda, John Healey, subrayó que la reducción de impuestos ayudará a las familias a afrontar el invierno y a reducir la inflación.

El laborista Andy Burnham, recién convertido en primer ministro de Reino Unido tras la renuncia y despedida de Keir Starmer, ha anunciado este martes la primera medida económica desde que asumió el poder: la supresión del IVA sobre las facturas de la electricidad en el Reino Unido.

Así, las facturas eléctricas estarán exentas del IVA (20 % en el Reino Unido) a partir del próximo 1 de octubre, con el fin de, tal como asegura el Ejecutivo, aliviar la crisis del coste de la vida.

La medida se financiará en parte a través de la cancelación del proyecto para lanzar el programa de identidad digital, cuyo coste estaba estimado en 600 millones de libras anuales (708 millones de euros) durante un periodo de tres años.

La financiación de ese proyecto iba a proceder de ahorros en los presupuestos departamentales existentes, pero ahora esos fondos se reasignarán para cubrir la reducción del IVA.

"Dije que quería dar un respiro a la gente, y eso es precisamente lo que anuncio en mi segundo día como primer ministro. Estamos tomando medidas inmediatas para reducir los impuestos en las facturas de energía, poner más dinero en los bolsillos de los ciudadanos y devolverles la esperanza", aseguró Burnham.

De este modo, el Gobierno ha señalado que se espera que las compañías energéticas trasladen la reducción del IVA a todos sus clientes, incluidos aquellos con tarifas fijas.

Por su parte, el nuevo ministro de Hacienda, John Healey, indicó que, durante demasiado tiempo "muchas personas han tenido dificultades para afrontar el coste de vida. La reducción de impuestos a la energía anunciada hoy dará a las familias un respiro en sus facturas y les aportará tranquilidad de cara al invierno".

"Esta medida se financiará este año gracias a la cancelación del programa de identidad digital y ayudará a reducir la inflación, al tiempo que apoyará a los hogares de todo el país", aseguró Healey.

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