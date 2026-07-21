Un hombre acuchilla a dos turistas estadounidenses cerca de la Acrópolis en Atenas

Los detalles Las víctimas son una mujer, de 48 años, que sufrió heridas leves en un brazo, y un hombre, de 53 años, que fue herido de gravedad en una de sus piernas. El supuesto atacante, un hombre griego de 60 años, fue detenido por la Policía.

Este martes, cerca del Museo de la Acrópolis en Atenas, un hombre atacó e hirió a dos turistas estadounidenses de origen griego con un cuchillo, según informó la Policía griega. Las víctimas, una mujer de 48 años y un hombre de 53, sufrieron heridas en un brazo y una pierna, respectivamente. El agresor, un hombre griego de unos 60 años con aparentes trastornos mentales y antecedentes de agresiones, fue detenido. La policía descartó motivos terroristas. La Acrópolis, una antigua ciudadela de 2.500 años, es visitada por millones de turistas cada año.

Este martes, un hombre atacó e hirió a dos turistas estadounidenses con origen griego, con un cuchillo cerca del Museo de la Acrópolis en Atenas, en torno a las 08.00 hora local (05.00 GMT), tal como informó la Policía griega.

Las víctimas son una mujer, de 48 años, que sufrió heridas leves en un brazo, y un hombre, de 53 años, que fue herido de gravedad en una de sus piernas. El supuesto atacante fue detenido por la Policía, mientras que las víctimas fueron trasladados por ambulancia a una clínica.

Según informa la prensa local, el supuesto agresor es un hombre griego de unos 60 años de edad que parece sufrir trastornos mentales y que en el pasado ya había sido detenido por agredir a transeúntes. La policía descartó así motivos terroristas del incidente.

La Acrópolis, la principal atracción turística de Atenas, es una antigua ciudadela, de unos 2.500 años de antigüedad, situada en una colina rocosa que domina la capital griega. Varios millones de turistas de todo el mundo visitan este lugar cada año.

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