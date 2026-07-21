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Se descartan motivos terroristas

Un hombre acuchilla a dos turistas estadounidenses cerca de la Acrópolis en Atenas

Los detalles Las víctimas son una mujer, de 48 años, que sufrió heridas leves en un brazo, y un hombre, de 53 años, que fue herido de gravedad en una de sus piernas. El supuesto atacante, un hombre griego de 60 años, fue detenido por la Policía.

Turistas en el Acrópolis de Atenas Turistas en el Acrópolis de AtenasEuropa Press
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Este martes, un hombre atacó e hirió a dos turistas estadounidenses con origen griego, con un cuchillo cerca del Museo de la Acrópolis en Atenas, en torno a las 08.00 hora local (05.00 GMT), tal como informó la Policía griega.

Las víctimas son una mujer, de 48 años, que sufrió heridas leves en un brazo, y un hombre, de 53 años, que fue herido de gravedad en una de sus piernas. El supuesto atacante fue detenido por la Policía, mientras que las víctimas fueron trasladados por ambulancia a una clínica.

Según informa la prensa local, el supuesto agresor es un hombre griego de unos 60 años de edad que parece sufrir trastornos mentales y que en el pasado ya había sido detenido por agredir a transeúntes. La policía descartó así motivos terroristas del incidente.

La Acrópolis, la principal atracción turística de Atenas, es una antigua ciudadela, de unos 2.500 años de antigüedad, situada en una colina rocosa que domina la capital griega. Varios millones de turistas de todo el mundo visitan este lugar cada año.

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