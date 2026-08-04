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Saltan las alarmas

EEUU investiga un ciberataque a los sistemas de agua de siete estados mientras crecen las sospechas sobre Irán

¿Por qué es importante? Este podría suponer el primer episodio de guerra híbrida en suelo estadounidense si se confirma que Irán está detrás de este ciberataque. Donald Trump, de momento, lo descarta, al contrario que el FBI.

Imagen de archivo de la torre de agua de Plymouth
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Estados Unidos ha sufrido un ciberataque contra los sistemas de suministros de agua de siete estados. Un hecho que ha encendido todas las alarmas ante la posibilidad de que pueda estar organizado por Irán. Esto supondría el primer episodio de guerra híbrida en suelo estadounidense.

Una acción que no solo preocupa por el corte de agua, también por la capacidad para modificar la composición del agua que sale del grifo. "Lo han intentado en varias ocasiones. En EEUU saben que van por ahí y lo vigilan bastante", explica Yago Rodríguez, director 'The Political Room'.

Según el FBI, el modus operandi de estos ciberataques encaja con grupos vinculados a Teherán, aunque Donald Trump no opina lo mismo, asegurando que no cree que estén detrás de lo ocurrido.

El presidente de Estados Unidos prefiere culpar a sus adversarios políticos en los estados atacados. "Yo culpo a Minnesota porque son gravemente incompetentes. Irán tiene problemas más grandes que preocuparse por Minnesota", destaca.

Por alusiones, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, no ha dudado en responder al presidente en sus redes sociales. "Trump sabe exactamente quién es responsable de este ataque, y sabe que otros estados también fueron golpeados. Así es como se ve la guerra moderna, y esto ilustra aún más que no hay un plan para ganar una guerra con Irán", escribe.

De confirmarse las especulaciones, se trataría del primer episodio de guerra híbrida en suelo estadounidense lanzada por Irán. "Puedes lograr que se contamine el agua y provocar bastantes problemas sanitarios", advierte Yago Rodríguez.

Una amenaza silenciosa frente a la amenaza real de Trump, que destaca que quiere darles la última oportunidad. Irán se enfrenta a la decapitación, dice, si no acuerda un pacto para poner fin al conflicto.

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