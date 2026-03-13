Borrell lamenta que Trump haya "abierto la caja de los truenos" en Irán: "Las consecuencias de esta guerra no las tenía bien valoradas"

Los detalles Aunque reconoce que "nadie llora por los ayatolás en Europa", recuerda que hay que tener muy en cuenta que Irán tiene un arma muy peligrosa: "la desestabilización económica".

El exvicepresidente de la Unión Europea, Josep Borrell, ha advertido este viernes sobre las consecuencias, todavía no conocidas, de la guerra en Oriente Medio que empezó el pasado 28 de febrero con los ataques de Donald Trump e Israel sobre Teherán. Lo tiene muy claro: "Hemos abierto la caja de los truenos" y Trump ni lo había calculado.

Aunque reconoce que "nadie llora por los ayatolás en Europa", recuerda que hay que tener muy en cuenta que Irán tiene un arma muy peligrosa: "la desestabilización económica". Porque son capaces, como estamos empezando a ver, de crear en el mundo "una situación de penuria en los suministros de gas y petróleo que haga tambalear a las economías occidentales". ASí se ha expresado durante el foro 'El nuevo (des)orden mundial' en la Universidad Next Education en Madrid.

Por ello, lamenta que Donald Trump no haya sabido calcular "bien" correctamente lo que llegaría después de los primeros bombardeos. Y avisa de que esta guerra en Oriente Medio puede paralizar el suministro de petróleo y dejar sin comida a los países del Golfo.

"No sé cuáles han sido sus cálculos, pero probablemente las consecuencias de esta guerra no las debía tener bien valoradas", ha explicado. La situación en el estrecho de Ormuz sigue siendo complicada y el transporte marítimo se ha reducido drásticamente.

El que fue jefe de la diplomacia europea ha indicado que desconoce si Irán tiene la capacidad para desplegar las capacidades militares necesarias para el cierre total de Ormuz, un escenario que, espera, no se produzca. "El 80% de los alimentos que consumen entran por ese punto", ha indicado.

"Fundamentalismo religioso en EEUU"

Aprovechando su presencia en el foro, Borrell ha sido preguntado por la actual y creciente influencia de los dogmas religiosos en Estados Unidos, un fenómeno preocupante y para el que Borrell tiene un claro responsable: Donald Trump.

"El fanatismo religioso que reprochamos de los ayatolás también está impregnando a la sociedad americana", ha expresado

Porque Borrell considera que el presidente de los EEUU es el "exponente" de la ola de fundamentalismo religioso de diferentes dogmas entre la sociedad norteamericana. Una corriente que crece sin medida ante la falta de cultura entre el trumpismo, asegura.

Para Borrell, Trump es el síntoma de un fenómeno neoconservador, que considera que "democracia y libertad son cosas incompatibles" y que propone una nueva estructura política donde el mundo debe ser "gobernado por un emperador y administrado como si fuera una empresa".

En este sentido, el exvicepresidente de la Unión Europea ha querido hacer una reflexión: en Estados Unidos, el sionismo religioso no es demasiado popular entre las minorías judías. El gran apoyo viene de los evangélicos. "El sionismo religioso no son las minorías judías en Estados Unidos, son los evangélicos" y explica que "los evangélicos son el sustrato intelectual del apoyo que da Estados Unidos a Israel”.

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