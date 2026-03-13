Pedro Rodríguez: "El régimen de los ayatolás ha demostrado estar más preparado que la Administración Trump"

"Para Trump no existe el pasado ni el futuro. No le importan las lecciones de guerras anteriores y no se molesta en planificar el día después", explica el profesor en Relaciones Internacionales, Pedro Rodríguez, tras ver las consecuencias económicas que está generando esta guerra.

El mercado del petróleo no se calma por la guerra en Irán y el mundo tiembla ante los precios. Tanto es así que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ya ha explicado que "el mundo se enfrenta a la mayor interrupción de suministro de la historia".

"Lo único ético en todo esto es el desastre al que nos enfrentamos", afirma el profesor de Relaciones Internacionales, Pedro Rodríguez, recordando que el sábado se cumplen dos semanas de esta guerra, desde que EEUU e Israel atacaron a Irán.

Desde entonces, "lo que ha demostrado el régimen de los ayatolás es que se ha preparado y planificado para este día muchísimo más, y durante mucho más tiempo, que la Administración Trump", asegura contundente al ver las consecuencias económicas que está generando esta guerra. Por ello, señala el problema que le parece que tiene el presidente de EEUU: "Un problema derivado de su concepto del tiempo, que es una de las cuestiones más importantes en filosofía".

Esto es, "para Trump no existe el pasado ni el futuro, solamente el presente. Esto es, no importan las lecciones de guerras anteriores como la de Irak y no se molesta en planificar el día después y lo que va a venir en el futuro", explica Rodríguez, destacando que esta ausencia de planificación y de no aprender del pasado "está creando un enorme error". En el vídeo podemos ver al detalle su análisis.

