El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha avisado de que la UE, la OTAN y Estados Unidos responderán a Rusia en caso de que Moscú decida llevar a cabo un ataque nuclear contra Ucrania, afirmando que el Ejército ruso sería "aniquilado".

El jefe de la diplomacia europea ha asegurado que Moscú no puede permitirse "faroles" sobre el uso de armas nucleares. "Tiene que estar claro que los que apoyan a Ucrania, Estados Unidos, la OTAN y la UE, no están con faroles tampoco", ha subrayado.

"Un ataque nuclear tendrá respuesta. No una respuesta nuclear, pero una respuesta tan potente militarmente que el Ejército ruso sería aniquilado", ha advertido Borrell, recalcando que Europa vive un "momento serio" de la historia en el que los Veintisiete deben demostrar su "unidad" y "total firmeza".

Se trata de la primera vez que un alto cargo europeo habla concretamente de la respuesta que daría Occidente a un ataque nuclear ruso en Ucrania. Por el momento, la OTAN ha evitado detallar cual sería su contestación, aunque el secretario general aliado, Jens Stoltenberg, afirmó el miércoles que el uso de armas nucleares "tendría graves consecuencias para Rusia".

"Rusia sabe que una guerra nuclear no se puede ganar, nunca se debe librar. Y, por supuesto, también estamos siguiendo de cerca la postura nuclear rusa. No hemos visto ningún cambio, pero nos mantendremos alerta", indicó el ex primer ministro noruego.

Este jueves los ministros de Defensa de la OTAN se reúnen en Bruselas en una nueva reunión dominada por la agresión rusa a Ucrania, y en concreto las amenazas nucleares del Kremlin. En este marco, los ministros aliados han discutido la situación en un encuentro del Grupo de Planificación Nuclear de la OTAN.

Putin advierte de una "amenaza real de hambruna"

Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha advertido este jueves de la existencia de una "amenaza real de hambruna" en el mundo debido a la volatilidad de los precios de la energía y los alimentos.

Putin ha afirmado durante la cumbre de la Conferencia de Interacción y Medidas de Confianza en Asia (CICA) que se celebra en la capital de Kazajistán, Astaná, que existe "un aumento de la volatilidad" de los precios que "lleva al deterioro de la calidad de vida tanto en países desarrollados y en desarrollo".

"De hecho, existe una amenaza real de hambruna y levantamientos sociales a gran escala, especialmente en los países más pobres", ha señalado Putin.

El líder ruso ha pedido "la eliminación de todas las barreras artificiales e ilegítimas que impiden la restauración del funcionamiento normal de las cadenas globales de suministro".