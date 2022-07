El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, presentará este jueves su dimisión como líder del Partido Conservador ante la cascada de dimisiones en el seno del ejecutivo. Johnson seguiría al mando como primer ministro hasta otoño, según ha informado la cadena de televisión británica BBC.

De hecho, ya habría ha trasladado su disposición a abandonar el cargo ante el aumento de la presión sobre él durante los últimos días, según recoge el citado medio. Tras esto, se abre una carrera por la sucesión entre los 'tories' de cara a la conferencia del partido en octubre, momento en el que el candidato escogido pasará a sustituir al, por ahora, primer ministro británico.

Hasta el momento, los cargos que han dejado el Ejecutivo suman 50 desde el martes. A primera hora de este jueves han dimitido el ministro británico para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, y varios secretarios de Estado. También ha presentado su dimisión la 'número dos' del Partido Conservador, Caroline Johnson. En este contexto, la cuestión de la jornada se centra en quién sustituirá a Johnson.

Candidatos que podrían sustituir a Boris Johnson

La lista de sustitutos que recoge la revista Time es la siguiente:

Rishi Sunak

Rishi Sunak es uno de los favoritos, según las apuestas. Conocido como el canciller de Hacienda, según la citada revista, hasta hace pocos meses, se situaba como 'el favorito' para suceder a Johnson en el cargo.

Una encuesta realizada en enero señalaba que prácticamente la mitad de los miembros del Partido Conservador lo consideraban mejor líder que a Johnson. No obstante, la introducción de diversas políticas - como la subida de los impuestos - han hecho que su popularidad caiga en picado entre las filas de los 'tories'. Además, el ministro se ha visto salpicado por el 'Partygate' después de asistir a la fiesta de cumpleaños del propio Johnson durante el confinamiento.

Penny Mordaunt

Penny Mordaunt es la actual ministra de comercio internacional y ex secretaria de Defensa. Sus discursos - de los mejores valorador en el parlamento - han sido de los más críticos con Johnson respecto al escándalo del "partygate". Mordaunt, que ha protagonizado los acuerdos comerciales con los Estados Unidos, ocupa el segundo puesto de candidatos del la encuesta de el blog de derecha Conservative Home.

Sajid Javid

Sajid Javid, el ex secretario de salud y antiguo ministro de Finanzas, cargo del que se fue por su propio pie cuando Downing Street insistió en elegir a su equipo de asesores. El político británico e hijo de un migrante paquistaní ha pasado por prácticamente por todos los ministerios del Ejecutivo. De hecho, en 2016 ya intentó hacerse con el cargo de Johnson junto a Stephen Crabb.

Liz Truss

Liz Truss, secretaria de Relaciones Exteriores y otro de los nombres que suenan con fuerza. Es actualmente la política que más años lleva trabajando en el seno del Gobierno, y formó parte de los gabinetes de David Cameron y Theresa May.

De hecho, se le compara con la ex primera ministra Margaret Thatcher, un factor que le está haciendo ganar mayor popularidad entre los conservadores. Eso sí, Truss también es fiel aliada de Johnson y, como tal, ya le ha trasladado todo su apoyo de cara a la moción.

Ben Wallace

Ben Wallace, un ex capitán del ejército y secretario de Defensa. También ministro junior de los ex líderes David Cameron y May. Su popularidad ha ido en aumento gracias su punto de vista de la guerra rusa en Ucrania. Sin ir más lejos, el pasado mes de junio pronunció unas polémicas declaraciones en torno a la portavoz de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zajarov, de quien ha aseguró que rompe la "teoría" de que las mujeres no son belicistas. También la llamó lunática: "Es, definitivamente, una mujer. Es una lunática como lo es (Putin)":

Jeremy Hunt

Jeremy Hunt, ex secretario de Salud y Relaciones Exteriores, perdió el liderazgo conservador ante Johnson en 2019. Era de los que hizo campaña en favor a la permanencia en el referéndum del Brexit, según recoge la revista. También ha criticado a Johnson por su gestión de la pandemia y el escándalo de su fiesta en pleno confinamiento.

Nadhim Zahawi

Nadhim Zahawi es el actual ministro de Finanzas y ex secretario de Educación. Sin embargo, es reconocido como el hombre que lideró el exitoso programa de vacunación británico contra la covid-19. El político de 55 años de edad nació en el seno de una familia kurda en Bagdad (Irak). Así, es el primer canciller del Exchequer (título del ministro de Economía) no nacido en suelo británico.

El actual ministro de Finanzas llegó al país con apenas 9 años, huyendo del régimen de Sadam Hussein, y como él mismo ha contado recientemente, sus comienzos en el Reino Unido no fueron nada sencillos. Le costaba hablar inglés y sus profesores llegaron a alertar a sus padres de que podría tener dificultades de aprendizaje. Sin embargo, Zahawi terminó licenciándose en ingeniería química por la prestigiosa University College London. Partidario del bando político que respaldó el Brexit, se unió al Ejecutivo de la entonces primera ministra tory Theresa May como secretario de Estado en el Departamento de Educación.

Priti Patel

Priti Patel, ministra del Interior, es otra de las fieles de Johnson. Este miércoles visitó Downing Street para recomendar el ministro que abandone su cargo. Patel es conocida por su postura dura frente a la inmigración. Sin ir más lejos, el pasado mes de junio afirmó estar "comprometida" con su política de deportación de solicitantes de asilo a Ruanda, al calificar de "sorprendente" el dictamen emitido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que impidió la salida del primer avión.

Entonces defendió el compromiso de Reino Unido con la asistencia a los migrantes, alegando que cada año llegan más de 20.000 personas por rutas "seguras y legales". Patel abogó, en cambio, por actuar para frenar las llegadas irregulares a través del canal de la Mancha. "Nuestra capacidad para atender (a quienes llegan de forma legal) se ve gravemente comprometida por quienes vienen ilegalmente", ha dicho la ministra, que durante su ponencia ha recordado que los migrantes que llegan a Reino Unido por el canal de la Mancha lo hacen desde Francia, "un país seguro", expresó entonces.