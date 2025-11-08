Ahora

El sospechoso, detenido

Al menos cuatro muertos y 11 heridos por un atropello masivo tras una persecución policial en Florida

Los detalles El sospechoso ha sido detenido e identificado como Silas Sampson, de 22 años, que se dio a la fuga en cuanto la Policía le dio el alto, poco después de la medianoche del viernes al sábado por conducir de manera temeraria.

La Policía de Tampa (Florida) acordona un atropello múltiple en el bar Bradley's.La Policía de Tampa (Florida) acordona un atropello múltiple en el bar Bradley's.EP
Al menos cuatro personas han muerto y once han resultadoheridas en la ciudad estadounidense de Tampa, en el estado de Florida, durante una persecución policial que terminó cuando el vehículo sospechoso acabó estrellándose contra un bar y arrollando a su clientela.

El sospechoso ha sido identificado como Silas Sampson, de 22 años, que se dio a la fuga en cuanto la Policía le dio el alto, poco después de la medianoche del viernes al sábado, hora local, por conducir de manera temeraria.

Tras varias maniobras infructuosas para conseguir que se detuviera, Sampson acabó enfilando la Séptima Avenida a toda velocidad antes de perder el control del coche y arrollar a la clientela del bar 'Bradley's', un conocido punto de encuentro de la comunidad LGBTQ en la ciudad.

Tres de las personas atropelladas murieron en el acto y una cuarta falleció de camino al hospital, según el comunicado publicado por la Policía de Tampa en su página web. Una de las personas heridas se encuentra en estado crítico.

Asimismo, Sampson ha sido detenido y se encuentra ahora mismo bajo custodia.

