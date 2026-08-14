El balance de víctimas en el terremoto de Colombia no deja de subir: 281 muertos, 379 desaparecidos y 3.971 heridos

El último balance oficial del terremoto de Colombia cifra en más de 280 el número de muertos en el terremoto de 7,4 que se registró el 10 de agosto de 2026.

El número de víctimas del terremoto de Colombia, que se registró el pasado lunes 10 de agosto, no deja de aumentar: las autoridades colombianas han elevado este viernes (jueves aún en Colombia) la cifra de muertos a más de 280, cuando se cumplen cinco días del seísmo. El balance de desaparecidos ha pasado de los 377 que se confirmaron ayer por la tarde a 379, a lo que se suman cerca de 4.000 personas heridas por el seísmo, de magnitud 7,4.

Concretamente, son 281 las personas que han perdido la vida y 3.971 las que han resultado heridas, mientras que restan 379 desaparecidos, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que agrega que hasta el momento la cifra de rescatados asciende a 348.

Respecto a las labores de rescate, el director de la UNGRD, David Tamayo, ha señalado que aunque la prioridad de sus efectivos es "seguir en la búsqueda de las personas atrapadas" bajo los escombros, se está llegando a un tiempo en el que la probabilidad de encontrar supervivientes "se va agotando". "La consigna es no dejar de buscar y encontrar a todas esas personas que están reportadas como desaparecidas, y no descansar hasta (...) encontrar a esas personas, ojalá vivas, o recuperar sus cuerpos", ha subrayado Tamayo en rueda de prensa desde el Palacio de San Carlos de Bogotá.

Hasta el momento, de los 260 cuerpos que ha recibido el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, han sido identificados 246 de ellos, de los cuales 17 son menores de edad. Entre las víctimas, además, se encuentra un ciudadano español, según confirmó ayer el Ministerio de Exteriores.