Un avión de la Fuerza Aérea Colombiana con más de 100 soldados a bordo se estrella al poco de despegar en Putumayo

Qué sabemos El general Carlos Silva ha indicado que 48 personas han sobrevivido, aunque ha indicado que "es una cifra preliminar".

Un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana se accidentó poco después de despegar de Puerto Leguízamo, Putumayo, con 110 soldados a bordo. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, confirmó el accidente sin detallar el número de víctimas. Unidades militares y la Defensa Civil se movilizaron al lugar para atender la emergencia. El presidente Gustavo Petro lamentó el suceso y criticó la burocracia que impide modernizar el equipo militar. Petro enfatizó la necesidad de renovar el armamento y mejorar la capacidad de transporte de tropas. Este modelo de avión ya ha protagonizado accidentes similares, como el ocurrido en Bolivia en febrero.

Un avión Hércules C-130 de Lockheed Martin de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que transportaba un centenar de soldados se accidentó este lunes pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo (sur), confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez. Las autoridades informaron después que hay al menos 48 supervivientes.

Según el general de la FAC, Carlos Silva, al menos 48 personas sobrevivieron. "Tenemos 114 pasajeros a bordo y once tripulantes. En este momento, sabemos que hay 48 heridos que han sido rescatados, es una cifra preliminar", indicó Silva, en un vídeo en X. Al mismo tiempo, 'Reuters informó de al menos 71 supervivientes, citando a dos fuentes cercanas a este asunto.

Por su parte, el gobernador de Putumayo, John Gabriel Molina, también dijo en declaraciones a 'Caracol Televisión' que algunos soldados fueron rescatados heridos de entre los restos del aparato, que se incendió al caer a tierra.

El suceso ocurrió a tan solo tres kilómetros de un centro urbano, en la región amazónica del sur de Colombia que hace frontera con Perú. "Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra Fuerza Aérea Colombiana sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de la Fuerza Pública", manifestó el ministro Sánchez Suárez en su cuenta de X.

Sánchez Suárez informó de que "unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos", aunque adelantó que todavía no se conocen "con precisión" las causas del siniestro.

"Se han activado todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente. Expreso mis más sinceras condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados y, en respeto a su dolor, hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial", apuntó.

En vídeos difundidos en redes sociales se observa una gran columna de humo en la zona del accidente y restos de la aeronave esparcidos, mientras militares y habitantes del sector se acercan al lugar para ayudar en las labores de rescate.

La Defensa Civil, un cuerpo de rescate nacional, informó por su parte de que voluntarios de esa organización en el Putumayo, "en articulación con otros organismos de socorro, se desplazan y brindan apoyo ante la emergencia", y divulgó un video de restos del avión en llamas.

Petro reclama modernizar los medios militares

Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, lamentó lo sucedido y manifestó en su cuenta de X: "Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido".

Asimismo, defendió que lleva tiempo intentando renovar el armamento de las fuerzas militares, pero que "las dificultades burocráticas en la administración militar no han permitido realizar el Conpes/confis desde hace un año que lo pedí".

Si los funcionarios administrativos civiles o militares no están a la altura de este reto deben ser retirados. Las compras militares deben expandir al máximo la agricultura y la industria nacional. No daré más tiempos, es la vida de los jóvenes la que se pone en juego", aseveró en la red social.

En esta línea, aseguró que "he pedido la compra inmediata de helicópteros y aviones de carga y tropa para ampliar la capacidad de transporte y movilidad de tropas en regiones casi extinguidas por el insuceso de los helicópteros rusos hoy vetados".

Más accidentes de este modelo de aeronave

Los aviones Hércules C-130 de Fuerzas Armadas son uno de los modelos más usados en el mundo por fuerzas aéreas para el transporte de soldados y material militar, y tienen capacidad para unos cien pasajeros con sus armas y munición.

A finales de febrero, otro Hércules C-130 perteneciente a la Fuerza Aérea Boliviana se estrelló en la ciudad de Alto, rozando una manzana residencial. Según informó 'Reuters', más de 20 personas murieron y otras 30 resultaron heridas, y los billetes de la carga del avión quedaron esparcidos por la ciudad, lo que provocó enfrentamientos entre los residentes y las fuerzas de seguridad.

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