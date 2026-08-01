Caos, destrozos y 21 heridos: un terremoto de 4,7 aterroriza a la provincia de Nápoles

¿Qué ha pasado? Se trata del seísmo más potente de los últimos 40 años en una zona de alta actividad por contar con el Golfo de Nápoles, que se encuentra entre el gran volcán Vesubio, y los Campos Flégreos, una caldera con una veintena de cráteres, muchos bajo el mar.

El terremoto de 4,7 grados que sacudió la provincia de Nápoles ha dejado a 21 personas heridas, dos de ellas en estado crítico, y ha causado caos en las calles debido a los derrumbes. Este sismo, el más fuerte en 40 años en los Campos Flégreos, ocurrió el viernes a las 19:46 en Pozzuoli y se sintió en Nápoles y otros municipios. La Protección Civil italiana reportó hasta sesenta réplicas de menor intensidad. Más de 20 familias fueron evacuadas y se habilitaron 185 camas en un centro de acogida. La región, de alta actividad sísmica, vive una fase de 'bradisismo'.

En el momento del temblor el caos ha tomado las calles de Nápoles y los derrumbes han aterrorizado a los vecinos. Un total de 21 personas han resultado heridas, dos de ellas en estado crítico, a consecuencia del terremoto de 4,7 grados que sacudió este viernes la provincia, donde posteriormente se han registrado hasta sesenta réplicas de menor intensidad, según el último reporte de la Protección Civil italiana.

El temblor, que se produjo este viernes a las 19:46 horas en la localidad de Pozzuoli y se sintió en la ciudad de Nápoles y otros municipios, ha sido el más fuerte registrado en los últimos 40 años en los Campos Flégreos, una zona de alta actividad sísmica.

"Salimos a la calle porque teníamos miedo. Todos salimos corriendo de nuestras casas porque era imposible quedarnos dentro", cuenta uno de los ciudadanos que vivió el temblor en primera persona. "Fue extremadamente fuerte", reconoce otro.

Según Protección Civil, la actividad sísmica en este territorio ha continuado con decenas de temblores y los sismógrafos han detectado alrededor de sesenta tras el terremoto.

Fase de 'bradisismo'

El sismo ha causado daños materiales y derrumbes parciales en algunos edificios, lo que obligó a evacuar en plena noche a más de 20 familias según medios italianos. Para atender a los heridos se habilitaron 185 camas en un centro de acogida de Pozzuoli.

Esta es una zona de alta actividad sísmica: el Golfo de Nápoles se encuentra entre el gran volcán Vesubio y los Campos Flégreos, una caldera con una veintena de cráteres, muchos bajo el mar, denominada así (tierra ardiente) por los antiguos griegos.

Los Campos Flégreos y sus ciudades, en las que vive medio millón de personas, atraviesan una fase de 'bradisismo', un fenómeno que aumenta el nivel del suelo en función del gas y magma acumulado en las profundidades. Los temblores más significativos antes del evento del viernes se remontan al 12 de marzo y al 30 de junio de 2025, cuando se registró una magnitud de 4,6.

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